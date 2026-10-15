Fordulat az Északi Áramlat vezeték ügyében: elképesztő dolgokat mondott az ukrán vádlott a bíróságon

Németország gázellátásának jelentős részét dobta a kukába az Északi Áramlat gázvezeték felrobbantása (Fotó: STEFAN SAUER / DPA)

Brüsszel, Moszkva és Kijev játszmája

Az Északi Áramlat ügye az elmúlt évtizedben az európai geopolitika egyik legforróbb témája volt. Az orosz Gazprom által épített Északi Áramlat 1 vezeték már 2012 óta szállított olcsó földgázt közvetlenül Németországba, megkerülve a tranzitországokat, köztük Ukrajnát. Az Északi Áramlat 2 építése szintén befejeződött, ám a háború kitörése előtt néhány nappal Berlin a nemzetközi nyomás hatására befagyasztotta a projekt engedélyezési eljárását, így az soha nem lépett működésbe.

A 2022-es robbantások után a Nyugat azonnal Oroszországra mutogatott, azzal vádolva Vlagyimir Putyint, hogy saját maga szabotálta a vezetékeket az energiaárak felhajtása és Európa megfélemlítése érdekében. Moszkva ezzel szemben az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot vádolta meg állami terrorizmussal.

A német nyomozás előrehaladtával azonban a fókusz áthelyeződött Ukrajnára. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a kijevi kormány a mai napig hevesen tagadja, hogy bármi közük lett volna az akcióhoz, a német ügyészség hivatalos vádirata most először mondta ki bíróság előtt, hogy ukrán állami struktúrák rendelték meg és finanszírozták a robbantást.

Akár 2027 tavaszáig is eltarthat az Északi Áramlat gázvezeték ügyében indított per (Fotó: MARKUS SCHOLZ / dpa-Pool)

A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a csoport egy másik tagját, egy bizonyos Vlagyimir Z. nevű ukrán búvároktatót korábban Lengyelországban vettek őrizetbe, ám egy lengyel bíró megtagadta a Németországnak való kiadatását,

azzal az indokkal, hogy az Északi Áramlat felrobbantása Ukrajna jogos önvédelmének tekinthető. A férfi azóta Lengyelországból Horvátországba menekült, ahol jelenleg is őrizetben van, és küzd a kiadatása ellen.

A hamburgi per a tervek szerint legalább 16 tárgyalási napon át tart, és a bonyolult jogi, valamint nemzetközi háttér miatt várhatóan egészen 2027 februárjáig elhúzódik.