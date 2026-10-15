A németországi Rostock kikötőjében béreltek ki egy Andromeda nevű luxusvitorlást. A gyanú szerint ezzel hajóztak ki a nemzetközi vizekre, majd a búvárok 80-110 méteres mélységbe lemerülve helyezték el a betonköpennyel védett acélcsöveken azokat a katonai minőségű robbanóanyagokat, amelyek végül darabokra szaggatták a vezetékeket. A nyomozók később a hajó fedélzetén és asztalain rögzített robbanóanyag-maradványok, valamint lehallgatott telefonhívások alapján azonosították a csoportot.
Fordulat az Északi Áramlat vezeték ügyében: elképesztő dolgokat mondott az ukrán vádlott a bíróságon
Kezdetét vette a németországi Hamburg tartományi felsőbíróságán annak az ukrán katonatisztnek a büntetőpere, akit a nyomozó hatóságok az Északi Áramlat gázvezetékek 2022-es felrobbantásával vádolnak. A modern európai történelem egyik legdurvább szabotázsakciójának első bírósági tárgyalása hatalmas nemzetközi diplomáciai feszültséget kavart, hiszen Németország jelenleg is Ukrajna egyik legnagyobb katonai és pénzügyi támogatója.
Brüsszel, Moszkva és Kijev játszmája
Az Északi Áramlat ügye az elmúlt évtizedben az európai geopolitika egyik legforróbb témája volt. Az orosz Gazprom által épített Északi Áramlat 1 vezeték már 2012 óta szállított olcsó földgázt közvetlenül Németországba, megkerülve a tranzitországokat, köztük Ukrajnát. Az Északi Áramlat 2 építése szintén befejeződött, ám a háború kitörése előtt néhány nappal Berlin a nemzetközi nyomás hatására befagyasztotta a projekt engedélyezési eljárását, így az soha nem lépett működésbe.
A 2022-es robbantások után a Nyugat azonnal Oroszországra mutogatott, azzal vádolva Vlagyimir Putyint, hogy saját maga szabotálta a vezetékeket az energiaárak felhajtása és Európa megfélemlítése érdekében. Moszkva ezzel szemben az Egyesült Államokat és az Egyesült Királyságot vádolta meg állami terrorizmussal.
A német nyomozás előrehaladtával azonban a fókusz áthelyeződött Ukrajnára. Bár Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és a kijevi kormány a mai napig hevesen tagadja, hogy bármi közük lett volna az akcióhoz, a német ügyészség hivatalos vádirata most először mondta ki bíróság előtt, hogy ukrán állami struktúrák rendelték meg és finanszírozták a robbantást.
A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a csoport egy másik tagját, egy bizonyos Vlagyimir Z. nevű ukrán búvároktatót korábban Lengyelországban vettek őrizetbe, ám egy lengyel bíró megtagadta a Németországnak való kiadatását,
azzal az indokkal, hogy az Északi Áramlat felrobbantása Ukrajna jogos önvédelmének tekinthető. A férfi azóta Lengyelországból Horvátországba menekült, ahol jelenleg is őrizetben van, és küzd a kiadatása ellen.
A hamburgi per a tervek szerint legalább 16 tárgyalási napon át tart, és a bonyolult jogi, valamint nemzetközi háttér miatt várhatóan egészen 2027 februárjáig elhúzódik.
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