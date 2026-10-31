Sokkoló adatok láttak napvilágot az európai gyerekházasságokról: hová tűnt 350 kislány az állam szeme elől?

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Kontinentális zűrzavar és európai rejtett tragédiák

Az Európai Unió szintjén sincs egységes megoldás, mivel a családjog a mai napig szigorúan a tagállamok saját hatáskörébe tartozik. Európában jelenleg teljes a jogi zűrzavar: míg a skandináv államok fix 18 éves korhatárt alkalmaznak, addig Franciaország, Írország, Litvánia és Észtország jogrendszere elméletben lehetővé teszi, hogy rendkívüli esetekben akár egy 16 évnél is fiatalabb személy házasságkötését is engedélyezzék.

Az UNICEF jelentései rámutatnak, hogy a jelenség Kelet- és Délkelet-Európában, különösen a balkáni országokban, valamint Románia és Bulgária elszigeteltebb vidékein is jelen van, és semmi köze a közel-keleti migrációhoz. Ezekben a régiókban a probléma elsősorban a mélyszegénységben élő, szegregált roma közösségeket érinti. Szerbiában például a roma nők csaknem 44 százalékát házasítják össze a 18. életévük betöltése előtt. Ezek a házasságok hagyományos, közösségi alapon köttetnek, papíron nem léteznek, így a hatóságok számára teljesen láthatatlanok maradnak. Az érintett kislányok azonnal kiesnek az iskolából, esélyük sincs belépni a munkaerőpiacra, és gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá válnak a férjüknek és a tágabb családi klánnak.