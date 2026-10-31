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Sokkoló adatok láttak napvilágot az európai gyerekházasságokról: hová tűnt 350 kislány az állam szeme elől?

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Amikor a papíron létező modern európai jogrendszer találkozik a valósággal, a globális migrációval és a zárt közösségek szokásjogaival, a rendszer hajlamos teljesen lebénulni. Európa-szerte – de legutóbb pont Németországban – komoly felháborodást váltott ki a felismerés: hiába tiltja a törvény nagyon szigorúan, kiskorú lányok százai élnek feleségként felnőtt férfiak mellett. A helyzet azért vált ki óriási felháborodást, mert ez nem egyszerű kulturális nézeteltérés, hanem olyan jogi gödör, ahol a hatóságok hiába akarnak segíteni, a bürokrácia pont azokat a kislányokat sodorja még nehezebb helyzetbe, akiket meg kellene védenie.

Odrobina Kristóf
2026. 10. 31. 8:01
Európában még mindig nem tudnak mit kezdeni a gyerekházasságokkal
Európában még mindig nem tudnak mit kezdeni a gyerekházasságokkal Fotó: SPANI ARNAUD Forrás: hemis.fr
A young carer woman speaks about her mother, who suffers from mental illness and developmental disabilities in Chiba Prefecture, Japan, on May 1, 2026. She had to give up marriage and having children because of her mother's care. In Japan, young carers are children under 18 who routinely perform household chores and caregiving tasks typically the responsibility of adults. According to a 2021 survey by the Ministry of Health, Labour and Welfare, 5.7% of second-year junior high school students (approximately 1 in 17) and 4.1% of second-year full-time high school students (approximately 1 in 24) are young carers. This places a significant burden on their studies, friendships, and physical and mental health. ( The Yomiuri Shimbun ) (Photo by Daisuke Urakami / The Yomiuri Shimbun via AFP)
Fotó: DAISUKE URAKAMI / Yomiuri

Kontinentális zűrzavar és európai rejtett tragédiák

Az Európai Unió szintjén sincs egységes megoldás, mivel a családjog a mai napig szigorúan a tagállamok saját hatáskörébe tartozik. Európában jelenleg teljes a jogi zűrzavar: míg a skandináv államok fix 18 éves korhatárt alkalmaznak, addig Franciaország, Írország, Litvánia és Észtország jogrendszere elméletben lehetővé teszi, hogy rendkívüli esetekben akár egy 16 évnél is fiatalabb személy házasságkötését is engedélyezzék.

Az UNICEF jelentései rámutatnak, hogy a jelenség Kelet- és Délkelet-Európában, különösen a balkáni országokban, valamint Románia és Bulgária elszigeteltebb vidékein is jelen van, és semmi köze a közel-keleti migrációhoz. Ezekben a régiókban a probléma elsősorban a mélyszegénységben élő, szegregált roma közösségeket érinti. Szerbiában például a roma nők csaknem 44 százalékát házasítják össze a 18. életévük betöltése előtt. Ezek a házasságok hagyományos, közösségi alapon köttetnek, papíron nem léteznek, így a hatóságok számára teljesen láthatatlanok maradnak. Az érintett kislányok azonnal kiesnek az iskolából, esélyük sincs belépni a munkaerőpiacra, és gazdaságilag teljesen kiszolgáltatottá válnak a férjüknek és a tágabb családi klánnak.

Digitális csapda

A modern technológiával a kényszerházasságok részben átköltöztek a digitális térbe. Az emberkereskedők zárt közösségimédia-csoportokat és titkosított alkalmazásokat használnak a lányok közvetítésére. A kislányok fotóit feltöltik egy hálózatra, ahol a gazdagabb nyugat-európai diaszpóra tagjai licitálhatnak rájuk. A házasságot online kötik meg, majd a kislányt turistavízummal vagy családegyesítési kiskapukon keresztül utaztatják a célországba, ahol a nyelvtudás hiánya és a telefonja elvétele miatt teljesen láthatatlan rabszolgává válik. A legnagyobb akadály a felszámolás előtt magában a nyugati intézményrendszerben van. A szociális munkások és a rendőrök sokszor a politikai korrektség csapdájába esnek. Félnek attól, hogy ha keményen fellépnek egy bevándorló vagy kisebbségi család ellen, akkor rasszizmussal vagy iszlamofóbiával vádolják meg őket. Emiatt a hatóságok hajlamosak a családon belüli erőszakot és a kislányok szexuális kizsákmányolását kulturális tradíciónak minősíteni, és inkább elfordulnak a problémától.

 

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Pilhál Tamás
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Nemzeti grincs

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Ursula szólásra emelkedett az Országházunkban (a kupola kissé megremegett, de bírta), nekem meg valamiért az „Egyedül vagyunk, Tibor” bonmot jutott eszembe.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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