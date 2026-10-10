Térdre kényszerítené Amerika a Nemzetközi Büntetőbíróságot

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Büntetőintézkedéseket jelentett be az Egyesült Államok a Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) ellen arra hivatkozva, hogy célja az ország függetlenségének megvédése az állampolgáraikat fenyegető szervezettel szemben. A szankciók ellen hevesen tiltakozott több jelentős hatalom és az ENSZ főtitkára is.

2026. 10. 10. 16:28
Fotó: REMKO DE WAAL Forrás: ANP
Alleged commander of the rebel coalition Seleka, notably accused of torturing detainees during civil unrest in 2013 in the Central African Republic, Mahamat Said Abdel Kani reacts at the International Criminal Court (ICC) during the verdict against him in the case in which he is accused of crimes against humanity and war crimes allegedly committed in Bangui in 2013, in the Hague on September 23, 2026. (Photo by Remko de Waal / ANP / AFP) / Netherlands OUT
Mahamat Said Abdel Kani korábbi állítólagos közép-afrikai gerillavezér Hágában. Fotó: REMKO DE WAAL / ANP

Az ICC mellett állók azzal érvelnek, a nemzetközi bíróság az egyetlen olyan fórum, ahol a háborús bűnösök elnyerhetik büntetésüket, és nem az ellenség bosszújával szembesülnek. Érdekes egybeesés, hogy a szankciókat akkor hirdette ki az Egyesült Államok, amikor a norvégiai Nobel-bizottság nyilvánosságra hozta, hogy Navi Pillay nemzetközi jogász, az ICC bírója kapja a Nobel-békedíjat. Az amerikai elnök – akiről tudni lehet, hogy önmagának követeli a nagy presztízsű kitüntetést – felháborodott a döntésen, Izrael szerint pedig Joseph Goebbels náci propagandaminiszter most biztos „tapsol a Pokolból”, és később üdvözölte az ICC elleni amerikai szankciókat. Netanjahu szerint az ICC 

nem egy bíróság, hanem egy politikai szerv, amely a jog alapján működő demokráciákat, valamint a nemzetállami létet fenyegeti

People hold a banner reading "The Philippines, A sovereign Nation" in front of a life-size cartboard cutout of former Philippines' president Rodrigo Duterte during a demonstration in his support outside the International Criminal Court (ICC) where he will be questioned on charges of crimes against humanity, in The Hague on February 23, 2026. As the 80-year-old will not be present at the hearing after the court granted a defence request to waive his right to appear, despite judges ruling that he was fit to take part, the "confirmation of charges" hearing, taking place over four days, will determine whether there is enough evidence against Duterte to proceed to a trial. (Photo by Simon Wohlfahrt / AFP)
Az ICC ellen tiltakozó fülöp-szigeteki felirat. Fotó: SIMON WOHLFAHRT / AFP

Az ICC elismerte, hogy a szankciók nehezítik a dolgukat, de nem fognak meghátrálni. Az ügyben kulcsszerepe van Hollandiának, amely szoros szövetségese az Egyesült Államoknak, erős NATO-tagállam, ugyanakkor az ICC éppen Hágában működik, ezt a politikai ütőkártyát pedig nem kívánja Hollandia feladni. 

Szakértők szerint elképzelhető, hogy az amerikai szankciók eredményként az ICC nem tudja napirendre venni az ügyeket és lassan ellehetetlenül a működése

Az ICC több ismert egykori vezető politikust is fogva tart. Ilyen például a korábbi Fülöp-szigeteki elnök Rodrigo Duterte, akit több ezer ember kivégzésével vádolnak a drogkartellek elleni kíméletlen harca során. A 81 éves korábbi politikus ügye nehezen feltárható, feltehetően hosszú évekbe telne, amíg a nemzetközi bíróság döntést tudna hozni, s a mostani események fényében nem zárható ki, hogy az anyagi szűkösség miatt Dutertét végül szabadon kell engedniük.

Borítókép: A Nemzetközi Büntetőbíróság épülete Hágában (Fotó: REMKO DE WAAL)

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