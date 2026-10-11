Szörnyű mészárlás: nyolc embert, köztük gyerekeket is agyonlőtt egy férfi
Nyolc embert, köztük két gyereket agyonlőtt, majd magával is végzett egy férfi a Pennsylvania állambeli Erie településen - közölte szombaton a rendőrség. Ugyanebben az időben a déli Georgia államban is lövöldöztek, ott öt ember halt meg.
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