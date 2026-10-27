Tűzszünet és háborús csapások Ukrajnában
Beszüntette a tüzet a Herszon megyei Oleski térségében az orosz hadsereg a tervezett humanitárius művelet előkészítése céljából - közölte az orosz védelmi minisztérium kedd hajnalban. A háború ugyanakkor tovább folytatódik más területeken, Oroszország és Ukrajna is támadásokról számolt be.
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