Az unió is észbekapott: az is elmegy az orosz–ukrán–amerikai találkozóra, akit nem hívtak
Közös európai delegáció érkezik Abu-Dzabiba az amerikai–orosz–ukrán háromoldalú találkozóra, amelynek Franciaország, Németország, valamint az Egyesült Királyság is tagja. Rajtuk kívül az Európai Bizottság és az Európai Tanács is magas rangú tisztviselőkből összeállított küldöttséget meneszt az Egyesült Arab Emírségekbe. Az EU, Németország és Nagy-Britannia egy nappal azután döntött az utazás mellett, hogy Párizs jelezte, hogy elmegy az egyeztetésekre.
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