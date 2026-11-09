Az unió is észbekapott: az is elmegy az orosz–ukrán–amerikai találkozóra, akit nem hívtak

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Közös európai delegáció érkezik Abu-Dzabiba az amerikai–orosz–ukrán háromoldalú találkozóra, amelynek Franciaország, Németország, valamint az Egyesült Királyság is tagja. Rajtuk kívül az Európai Bizottság és az Európai Tanács is magas rangú tisztviselőkből összeállított küldöttséget meneszt az Egyesült Arab Emírségekbe. Az EU, Németország és Nagy-Britannia egy nappal azután döntött az utazás mellett, hogy Párizs jelezte, hogy elmegy az egyeztetésekre.

Sitkei Levente
2026. 11. 09. 15:18
Az unió is észbekapott: az is elmegy az orosz–ukrán–amerikai találkozóra, akit nem hívtak
Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI Forrás: AFP
UkrajnaOroszországEurópai UnióSzóljon hozzá!

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A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

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