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Erőszakos baloldali csoportok és migráns bajkeverők – már a német politikai elit sem tagadja a bajt

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Friedrich Merz német kancellár egyetért belügyminiszterével az erőszakos tüntetők származásáról szóló vitában. Csak a szociáldemokrata védelmi miniszter óvatosabb, de a német politikai vezetők többsége egyetért azzal, hogy erőszakos baloldali csoportok és migráns bajkeverők okozták a zavargásokat.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 03. 8:51
Erőszakos baloldali csoportok és migráns bajkeverők – már a német politikai elit sem tagadja a bajt
Zavargások Frankfurtban Fotó: ANDREAS ARNOLD Forrás: DPA

Pistorius kétségeit fejezte ki Dobrindt szóhasználatával kapcsolatban vasárnap a ZDF „Berlin direkt” című műsorában. Azt mondta, nem tudja gyorsan ellenőrizni az alapjául szolgáló tényeket. Továbbá megkérdőjelezte, hogy mit is jelent egyáltalán a „migráns csoportok” kifejezés. Azt állította, hogy a kifejezés olyan emberekre is vonatkozhat, akiknek a családja három generáció óta Németországban él. „Szerintem ez rossz irányba halad” – mondta az SPD politikusa.

A rendőrszakszervezet ugyanakkor szintén Dobrindttal ért egyet. A szervezet elnöke, Andreas Rosskopf a Bildnek elmondta, hogy a jelenlegi eredmények a baloldali szélsőséges és migráns csoportok jelentős részvételére utalnak, és az érintett rendőrök jelentései is megerősítették ezt. 

Kritizált néhány politikust, amiért megpróbálták bagatellizálni ezeket a megállapításokat.

Merz kemény fellépést ígér

Eközben Merz kancellár a CDU kerületi elnökeinek konferenciáján tartott beszédében bejelentette, hogy szigorúan fogja üldözni az ilyen bűncselekményeket. 

Az erőszaknak nincs helye az utcáinkon, és a kormányom nem fogja tolerálni. Bárki, aki rendőröket támad vagy üzleteket fosztogat, a törvény teljes szigorával szembesülhet 

– jelentette ki.

Merz ugyanakkor megvédte a fiatalok tüntetéseinek békés résztvevőit. A túlnyomó többségük békésen tüntetett, és jogos aggodalmaikat fejezte ki jövőjükkel kapcsolatban. A pénzügyminiszter rámutatott a megfizethető lakhatással és az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémákra. Bejelentette, hogy Karin Prien (CDU) szövetségi oktatási miniszter intenzívebbé teszi a párbeszédet a fiatalokkal.

Borítókép: Zavargások Frankfurtban (Fotó: AFP)

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