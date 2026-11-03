Erőszakos baloldali csoportok és migráns bajkeverők – már a német politikai elit sem tagadja a bajt

Pistorius kétségeit fejezte ki Dobrindt szóhasználatával kapcsolatban vasárnap a ZDF „Berlin direkt” című műsorában. Azt mondta, nem tudja gyorsan ellenőrizni az alapjául szolgáló tényeket. Továbbá megkérdőjelezte, hogy mit is jelent egyáltalán a „migráns csoportok” kifejezés. Azt állította, hogy a kifejezés olyan emberekre is vonatkozhat, akiknek a családja három generáció óta Németországban él. „Szerintem ez rossz irányba halad” – mondta az SPD politikusa.

A rendőrszakszervezet ugyanakkor szintén Dobrindttal ért egyet. A szervezet elnöke, Andreas Rosskopf a Bildnek elmondta, hogy a jelenlegi eredmények a baloldali szélsőséges és migráns csoportok jelentős részvételére utalnak, és az érintett rendőrök jelentései is megerősítették ezt.

Kritizált néhány politikust, amiért megpróbálták bagatellizálni ezeket a megállapításokat.

Merz kemény fellépést ígér

Eközben Merz kancellár a CDU kerületi elnökeinek konferenciáján tartott beszédében bejelentette, hogy szigorúan fogja üldözni az ilyen bűncselekményeket.

Az erőszaknak nincs helye az utcáinkon, és a kormányom nem fogja tolerálni. Bárki, aki rendőröket támad vagy üzleteket fosztogat, a törvény teljes szigorával szembesülhet

– jelentette ki.

Merz ugyanakkor megvédte a fiatalok tüntetéseinek békés résztvevőit. A túlnyomó többségük békésen tüntetett, és jogos aggodalmaikat fejezte ki jövőjükkel kapcsolatban. A pénzügyminiszter rámutatott a megfizethető lakhatással és az oktatási rendszerrel kapcsolatos problémákra. Bejelentette, hogy Karin Prien (CDU) szövetségi oktatási miniszter intenzívebbé teszi a párbeszédet a fiatalokkal.

Borítókép: Zavargások Frankfurtban (Fotó: AFP)