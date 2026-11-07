Újabb merényletet tervezhettek Trump ellen, illegális migráns akarta megölni az elnököt
Erősen felfegyverzett illegális bevándorlót tartóztattak le a Fehér Ház közelében, aki a gyanú szerint azzal a szándékkal várakozott, hogy megölje Donald Trumpot. A venezuelai férfi egy lopott autóban több kézifegyvert tartott, és a hatóságok szerint elismerte gyilkos szándékát.
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