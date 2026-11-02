Hackertámadás érte a képviselők és kormánytagok telefonját, a miniszter és az Apple is figyelmeztetést küldött
Kémprogramokat helyeztek el politikusok telefonján, erősítette meg a miniszter és a szolgáltató is. A német kormánytagokat ért hackertámadásról azonban nem közöltek túl sok részletet.
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