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Kalifornia demokratái meglovagolják a kék hullámot: kegyelem a halálraítélteknek a Fehér Ház reményében

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Minden egyes halálbüntetést életfogytiglani börtönre változna egy tollvonással Kalifornia állam kormányzója. A leköszönő Gavin Newsom erkölcsi indíttatással indokolta a döntést, amely ugyanakkor egyértelműen szembefordul az állam lakóinak általános véleményével, ráadásul súlyos pénzügyi terhet is ró az államra.

Sitkei Levente
2026. 11. 06. 13:25
Kalifornia demokratái meglovagolják a kék hullámot: kegyelem a halálraítélteknek a Fehér Ház reményében
Joan Baez énekes tüntet a kaliforniai halálbüntetés ellen 1990-ben Fotó: SAM FORENCICH Forrás: AFP
Chester Dewayne Turner (jobbra) 11-szeres gyilkos beszélget ügyvédjével.
Chester Dewayne Turner (jobbra) 11-szeres gyilkos beszélget ügyvédjével. Fotó: FRANCINE ORR / POOL

Az első nagy lépés az elnökjelöltség felé

Newsom lépésének vannak erkölcsi megfontolásai, de feltehetően közrejátszik, hogy egyike azoknak, akik megcélozhatják 2028-ban az amerikai elnöki pozíciót. Ehhez pedig korai kampányba kezdhetett, főként úgy, hogy a hagyományosan demokrata államban a félidős választások „kék hullámát” meglovagolja ezzel a látványos lépéssel. 

Bár az Egyesült Államokban általában a halálbüntetés pártolói vannak többségben, a Demokrata Párton belül nagyon erős az ellenzők közössége, Newsomnak pedig először a jelöltséget kell elnyernie a párton belül.

 Kaliforniában az elit, nagyon befolyásos liberális közösség álláspontja pontosan az a halálbüntetésről, mint Newsomnak, így a kampányban számíthat a támogatásukra. A következő kaliforniai kormányzó, Xavier Becerra szintén ellenzi a halálbüntetést. Elemzők szerint ahhoz, hogy az államban újra visszahozzák a tényleges kivégzéseket évtizedes jogi procedúra és több millió dollár kellene, amely egyetlen vezető számára se volna prioritás, így egyszerűbb lenne megszüntetni a jogintézményt. 

halálbüntetésKaliforniademokratákSzóljon hozzá!

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