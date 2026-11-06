Kalifornia demokratái meglovagolják a kék hullámot: kegyelem a halálraítélteknek a Fehér Ház reményében

Chester Dewayne Turner (jobbra) 11-szeres gyilkos beszélget ügyvédjével. Fotó: FRANCINE ORR / POOL

Az első nagy lépés az elnökjelöltség felé

Newsom lépésének vannak erkölcsi megfontolásai, de feltehetően közrejátszik, hogy egyike azoknak, akik megcélozhatják 2028-ban az amerikai elnöki pozíciót. Ehhez pedig korai kampányba kezdhetett, főként úgy, hogy a hagyományosan demokrata államban a félidős választások „kék hullámát” meglovagolja ezzel a látványos lépéssel.

Bár az Egyesült Államokban általában a halálbüntetés pártolói vannak többségben, a Demokrata Párton belül nagyon erős az ellenzők közössége, Newsomnak pedig először a jelöltséget kell elnyernie a párton belül.

Kaliforniában az elit, nagyon befolyásos liberális közösség álláspontja pontosan az a halálbüntetésről, mint Newsomnak, így a kampányban számíthat a támogatásukra. A következő kaliforniai kormányzó, Xavier Becerra szintén ellenzi a halálbüntetést. Elemzők szerint ahhoz, hogy az államban újra visszahozzák a tényleges kivégzéseket évtizedes jogi procedúra és több millió dollár kellene, amely egyetlen vezető számára se volna prioritás, így egyszerűbb lenne megszüntetni a jogintézményt.