Rendkívüli

Magyar Péter személyesen tekintette meg a levéltárban őrzött dokumentumokat, nyilvánosak az ügynökakták

Lázadás a lengyel Alkotmánybíróságon, a dolgozók ellenállnak a nemzetközi figyelmet is kiváltó puccsnak

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Nem csitul a botrány Lengyelországban az Alkotmánybíróság vezetőinek törvénytelen felfüggesztése után. A dolgozók csendben lázadnak, míg a botrány nemzetközi figyelmet is kapott. Karol Nawrocki elnök a lengyel nemzetbiztonsági tanács ülésén egyértelműen Donald Tusk miniszterelnököt tette felelőssé a kialakult helyzetért.

2026. 11. 04. 9:19
Lázadás a lengyel Alkotmánybíróságon, a dolgozók ellenállnak a nemzetközi figyelmet is kiváltó puccsnak
Rendőrök a lengyel Alkotmánybíróság előtt Fotó: OMAR MARQUES Forrás: ANADOLU

A lap megjegyzi, hogy a tisztviselőknek nem áll szándékukban részt venni a hatáskörük kirívó túllépésével végrehajtott cselekmények legalizálásában, illetve jogosulatlan személyek által kiadott rendeletek aláírásában.

Nemzetközi visszhangot kapott a lengyelországi válság

Brüsszel meglepően gyorsan reagált a lengyelországi eseményekre, és nem meglepő módon Donald Tuskék oldalára áll. Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a Lengyel Hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie az alkotmánnyal és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban eljárni. Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője pedig kijelentette, hogy a brüsszeli testület árgus szemekkel követi a varsói eseményeket, ám ahelyett, hogy önmérsékletre intette volna a feleket, egyértelműen Donald Tuskék mellé állt.

Brüsszel hivatalos álláspontja szerint a lengyel kormánynak és a parlamentnek teljes joga van ahhoz, hogy megválassza és beiktassa az Alkotmánybíróság új tagjait.

Az Európai Bizottság nyilatkozatában nyomást gyakorolt Karol Nawrocki lengyel államfőre is, felszólítva őt, hogy hagyjon fel a folyamat blokkolásával, és végre iktassa be a parlament által megszavazott új bírákat. 

Európai politikusok szintén megszólaltak az ügyben. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök azt írta, soha nem gondolta volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, és kifejezte együttérzését a lengyel néppel.

Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök szintén a közösségi oldalán reagált, szerinte amikor országa csatlakozott az EU-hoz, nem gondolta volna, hogy olyan események bekövetkezhetnek, mint például a Tusk-kormányzat önkényes és erőszakos intézkedései, vagy amit a román elnökválasztás után tapasztalhattak az emberek, netán ami a Tisza-kormány csinál a jogállamiság eltiprásával Magyarországon.

A francia, jobboldali Nemzeti Tömörülés vezetője, Marine Le Pen közösségi oldalán pedig arról írt, „a törvényszék elnökének vitatott felfüggesztése és a biztonsági erők beavatkozása az intézmény körül egy alkotmányos testület erőszakos hatalomátvételére hasonlít”. 

Borítókép: Rendőrök a lengyel Alkotmánybíróság épülete előtt (Fotó: AFP)

LengyelországAlkotmánybíróságKarol NawrockiDonald Tusk

Komment

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bayer Zsolt
idezojelekávh

Kitisztul vagy elgennyed?

Bayer Zsolt avatarja

A legsötétebb gazemberek maradnak továbbra is jótékony homályban, a névtelenség puha kényelmében.

A Magyar Nemzet konzervatív, nemzeti-kulturális hetilap, amely nemcsak híreket közöl, hanem értelmezi is a világot. Hiteles szerzőkkel, mélyebb összefüggésekkel és időtálló gondolatokkal segít eligazodni a közélet, a kultúra, a történelem és a mindennapi élet kérdéseiben.

Előfizetek a hetilapra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu