Lázadás a lengyel Alkotmánybíróságon, a dolgozók ellenállnak a nemzetközi figyelmet is kiváltó puccsnak

A lap megjegyzi, hogy a tisztviselőknek nem áll szándékukban részt venni a hatáskörük kirívó túllépésével végrehajtott cselekmények legalizálásában, illetve jogosulatlan személyek által kiadott rendeletek aláírásában.

Nemzetközi visszhangot kapott a lengyelországi válság

Brüsszel meglepően gyorsan reagált a lengyelországi eseményekre, és nem meglepő módon Donald Tuskék oldalára áll. Michael McGrath, az Európai Bizottság jogállamiságért felelős biztosa a Lengyel Hírügynökségnek adott nyilatkozatában kijelentette, hogy az Alkotmánybíróságnak képesnek kell lennie az alkotmánnyal és az Európai Bíróság joggyakorlatával összhangban eljárni. Louise Bogey, az Európai Bizottság szóvivője pedig kijelentette, hogy a brüsszeli testület árgus szemekkel követi a varsói eseményeket, ám ahelyett, hogy önmérsékletre intette volna a feleket, egyértelműen Donald Tuskék mellé állt.

Brüsszel hivatalos álláspontja szerint a lengyel kormánynak és a parlamentnek teljes joga van ahhoz, hogy megválassza és beiktassa az Alkotmánybíróság új tagjait.

Az Európai Bizottság nyilatkozatában nyomást gyakorolt Karol Nawrocki lengyel államfőre is, felszólítva őt, hogy hagyjon fel a folyamat blokkolásával, és végre iktassa be a parlament által megszavazott új bírákat.

Európai politikusok szintén megszólaltak az ügyben. Orbán Viktor volt magyar miniszterelnök azt írta, soha nem gondolta volna, hogy Donald Tusk ilyen mélyre süllyed, és kifejezte együttérzését a lengyel néppel.

What we witnessed yesterday in Warsaw was a blatant violation of Poland’s constitution. I never thought @donaldtusk would sink to such depths as to stage a coup d’état against his own people. I sincerely hope President @NawrockiKn succeeds in his efforts to uphold Poland’s constitutional order. Our hearts go out to the Polish people. — Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) October 31, 2026

Janez Jansa volt szlovén miniszterelnök szintén a közösségi oldalán reagált, szerinte amikor országa csatlakozott az EU-hoz, nem gondolta volna, hogy olyan események bekövetkezhetnek, mint például a Tusk-kormányzat önkényes és erőszakos intézkedései, vagy amit a román elnökválasztás után tapasztalhattak az emberek, netán ami a Tisza-kormány csinál a jogállamiság eltiprásával Magyarországon.