Így fegyverkezik Európa, már a „csodafegyver” is megvan

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Az Európai Bizottság következő évre vonatkozó, kiszivárgott munkaprogram-tervezete aggasztó képet fest a blokk évtized végi védelmi ambícióival kapcsolatban. A rekordméretű védelmi kiadásokat azzal indokolják, hogy Európának 2030-ra katonailag felkészültnek kell lennie, de ez a törekvés veszélyben van a példátlan politikai akarat és a védelmi kiadások megugrása ellenére.

Lipcsey-Bidló Katalin
2026. 11. 05. 4:50
Így fegyverkezik Európa, már a „csodafegyver” is megvan
Katona Fotó: GINTS IVUSKANS Forrás: AFP

Ukrajna itt is prioritás

Ukrajna és védelmi prioritásainak további támogatása szintén kiemelt helyen szerepel a Bizottság munkaprogramjának napirendjén.

Továbbra is beruházunk védelmi képességeinkbe, és növeljük azokat, nevezetesen a lég- és rakétavédelem, a drón- és drónellenes rendszerek, valamint a lőszerek területén 

– áll a munkaprogramban.

Eszerint Ukrajna a 90 milliárd eurós ukrán támogatási hiteléből akár 1 milliárd eurót is átcsoportosítana egy olyan uniós programba, amelynek célja, hogy védelmi iparát közelebb hozza az európai partnereihez, különös tekintettel a lég- és rakétavédelemre, a drónokra, a drónellenes rendszerekre és a lőszerekre.

Borítókép: Katona (Fotó: AFP)

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