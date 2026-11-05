Így fegyverkezik Európa, már a „csodafegyver” is megvan

Ukrajna itt is prioritás

Ukrajna és védelmi prioritásainak további támogatása szintén kiemelt helyen szerepel a Bizottság munkaprogramjának napirendjén.

Továbbra is beruházunk védelmi képességeinkbe, és növeljük azokat, nevezetesen a lég- és rakétavédelem, a drón- és drónellenes rendszerek, valamint a lőszerek területén

– áll a munkaprogramban.

Eszerint Ukrajna a 90 milliárd eurós ukrán támogatási hiteléből akár 1 milliárd eurót is átcsoportosítana egy olyan uniós programba, amelynek célja, hogy védelmi iparát közelebb hozza az európai partnereihez, különös tekintettel a lég- és rakétavédelemre, a drónokra, a drónellenes rendszerekre és a lőszerekre.

Borítókép: Katona (Fotó: AFP)