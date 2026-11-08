Vasúti katasztrófa történt Egyiptomban
Négy ember meghalt és legalább 90 megsebesült, amikor két személyszállító vonat összeütközött Egyiptomban. A nagyon népes, de a vasúti infrastruktúrát rossz karban tartó országban több hasonló katasztrófa történt a közelmúltban.
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