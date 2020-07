Egyetemi tanulmányai forognak kockán a Trumpot támogató lánynak

Veszélybe kerültek egy fiatal lány egyetemi tanulmányai, miután egy közösségi oldalra feltöltött videóban nyíltan kifejezte konzervatív véleményét, és elmondta, hogy Donald Trumpot támogatja. Ráadásul nem ez az egyetlen eset, amikor valakit azért támadnak, mert ki mert állni Trump mellett.

Támadások kereszttűzébe került egy fiatal lány az Egyesült Államokban egy TikTok-videó miatt. Samantha Pfefferle ugyanis ebbe az alkalmazásba töltött fel egy videót, amiben arról beszél, hogy sokan próbálják megváltoztatni a véleményét és Trump ellen hangolni, ő azonban nem hagyja magát, és továbbra is az elnököt támogatja.

A felhasználók közül sokan azonban azonnal kritizálni kezdték: volt, aki sajnálta a lányt, más egyenesen közölte, hogy nem fog egyetemre menni jövőre, megint más pedig azt írta a kommentjében, hogy imádja, amikor a konzervatív embereknél az egyetemek visszavonják az elfogadott felvételi eredményeiket. De voltak ennél durvább vélemények is. Az egyik felhasználó például azt írta Samantha videójára, hogy reméli, valaki lelövi a lányt, más pedig abban bízik, hamarosan meghal.

A videó legsúlyosabb következménye azonban az, hogy Samantha továbbtanulása is veszélybe kerülhet a személyes véleménye miatt. A lány ugyanis a Marquette Egyetemre jelentkezett, ahova már meg is kapta a felvételéről az értesítő levelet, és megkezdte az előkészületeket is – például kifizette már a lakhatását és összeállította az órarendjét.

A TikTok-videó hatására azonban Samanthát megkereste az egyetem felvételi ügyekért felelős dékánja, Brian Troyer, aki arról értesítette a lányt, hogy még egyáltalán nem biztos, hogy felveszik. Ezek után ráadásul Samanthának több dolgozó keresztkérdéseket tett fel. Arról kérdezték például, hogy tudná-e javítani, fejleszteni az imázsát a kampuszon, és nem lenne-e neki túl kényelmetlen az ottlét a híre miatt, amit a videóval szerzett meg. A dékánhelyettes pedig még azt is megkérdezte a fiatal lánytól, hogy belegondolt-e, milyen hátrány érheti a konzervatív TikTok-fiókja miatt.

Az ügy felveti a kérdést, hogy vajon még meddig fejezheti ki valaki szabadon konzervatív véleményét.

Samantha esete ráadásul nem egyedi, hozzá hasonló megkülönböztetést tapasztalt egy nagyvállalat, a Goya is. Az élelmiszert gyártó cég vezérigazgatója, Robert Unanue ugyanis a Fehér Házban nemrég Donald Trumpot méltatta. Elmondta, hogy szerinte Trump egy igazi építő, és most azért kell imádkozni, hogy az ország rajta maradhasson ezen a jó, fejlődő úton.

Unanue kijelentése viszont sokaknak nem nyerte el a tetszését – főleg a demokratáknak. Ők egyből ráugrottak a vezérigazgatóra, aki maga is spanyol-amerikai származású állampolgár.

A Demokrata Párt egyik legfőbb szószólója, Alexandria Ocasio-Cortez a Twitteren arról posztolt, hogy ezentúl ő fogja otthon elkészíteni azt, amit eddig a Goyától vett meg – mindezt azért, mert a cég vezetője Trumpot támogatja. A szintén demokrata Julian Castro azt írta a közösségi oldalán, hogy nagyon sok latin-amerikai háztartás veszi meg a Goya termékeit, Unanue azonban most egy olyan elnököt támogatott a szavaival, aki politikai haszonszerzésből folyamatosan támadja ezeket az embereket. Éppen ezért Castro szerint az amerikaiaknak kétszer meg kellene gondolniuk, megvásárolják-e ezentúl a Goya termékeit.

Nem sokkal Robert Unanue szavai után már olyan hashtagekkel volt tele a Twitter, ami arra szólította fel az embereket, hogy bojkottálják a Goya termékeit, a vállalat pedig egyenesen tűnjön el. Az ügyben a politikusokon kívül megszólalt még a fiatal bevándorlókat tömörítő United We Dream is, mely azt mondta, nem támogatják az olyan cégeket, amelyek együttműködnek „a fehér felsőbbrendűséget hirdető rezsimmel”.