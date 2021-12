A nem szokványos anyaghasználat tengerentúli sikert hozott Horányi Kingának

Horányi Kinga 2013-ban végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem fémműves szakán, tíz éve találkozott először az alumíniumhabbal, amely azonnal kíváncsivá tette. Az ipar több területén használatos innovatív anyag művészi felhasználása nem szokványos, talán éppen ezért keltette fel a New York-i szakmai kör érdeklődését is. A fémhab rengeteg új, a fémművesség számára eddig kihasználatlan esztétikai lehetőséget nyújt, amellett hogy önmagában is látványos.

Kék bross Fotó: Mohai Balázs

Az ötvösművész a fémhab formai sajátosságát különböző felületkezeléssel és festéssel hangsúlyozza, érzékeltetve a felszín és a járatok mélységeinek kontrasztját. Az Ikiiki ékszerek vidám hangulatát és színpompáját különböző színű festékek felvitele és visszacsiszolása, majd ezeknek szükségszerű megismétlése adja. A márkanév is a rendkívül színes látványból ered, az ikiiki egy japán szó, aminek jelentése „élénk, élettel teli”.

Horányi Kinga alkotás közben Fotó: Mohai Balázs

Horányi ékszerkészítő munkásságának első állomása és egyben legnagyobb kihívása az alumíniumötvözet megismerése és felhasználása volt. Eleinte minden ékszerét egyesével, saját kezűleg vágta darabokra, esztergálta, festette és polírozta. A folyamatokat idővel újragondolta és fejlesztette, így találta meg a lehetőséget az anyag leöntésére. A többi munkafolyamatot továbbra is kézzel, egyedileg végzi, hogy minden ékszere megismételhetetlen, egyedülálló darab legyen. Kezdetben kizárólag alumíniummal dolgozott, mostanra pedig technikáját nemesfémre is átültette, így ékszereit ezüstből és aranyból készíti.

Ha az ékszereimre nézek, mindig újat adnak. Egy organikus, szinte élő anyag egy zárt, geometrikus és letisztult formába öntve, amit a színek még vibrálóbbá tesznek.

– nyilatkozta Horányi Kinga.

Borítókép: Horányi Kinga (Fotó: Mohai Balázs)