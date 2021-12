Évzáró programok a Fonóban

Különleges dupla koncerttel örvendezteti meg a közönséget Boban Marković és zenekara, valamint a Womex Artist-díjas Lakatos Mónika és a Romengo holnap este hét órától a Fonó színpadán. A két zenekar együtt is zenél majd, de lemezeik anyagából külön-külön is válogatnak. Lakatos Mónika és a Romengo december elején megjelent Folk utca című lemezét mutatja be a közönségnek: a szülők és testvérek szeretetéről, az együtt töltött idő fontosságáról, illetve arról is hallhatunk dalokat, hogy egy cigány közösségen belül milyen törvényeknek kell megfelelniük a férfiaknak és a nőknek.

Boban Marković és zenekarának produkciója mindig megbabonázza a közönséget, és olyan Kusturica-filmek hangulatát idéző, vérbeli balkán temperamentummal telíti meg a teret, hogy a hallgatóság életre szóló élményekkel gazdagodik. Minden Balkán- és világzene-rajongót várnak erre a páratlan alkalomra, hogy élőben hallhassák minden idők egyik legnagyobb élő trombitását és nagyszabású zenekarát legújabb, Mrak című nagylemezük zenei anyagával.

December 30-án a Jazz előszilveszteren három zenekar lesz a Fonó vendége.

A Junior Prima-, Gramofon-, és Artisjus-díjas dzsesszzongorista és zeneszerző Tálas Áron nemrég költözött haza Bázelből, ahol egy teljes évet töltött. Trióját ez alatt az idő alatt nem hallhattuk itthon, most viszont újult energiákkal lépnek színpadra. Előadnak majd dalokat második lemezükről, a Little Beggar című albumról, amely 2018-ban az Év jazzlemeze lett, emellett új számok is elhangzanak.

A billentyűs és zeneszerző Kaltenecker Zsolt először 2017-ben dolgozott együtt Mózes Tamarával egy elektro-dzsessz együttesben, ahol már több dalt is közösen komponáltak. Ezután kezdtek el dolgozni saját anyagukon. Mindketten igen széles zenei spektrumon mozognak, közös zenei univerzumuk a dzsessz, a pop, a rock, az elektronikus hangzások, a progresszív zenei elemek és az improvizáció különleges keveréke, ezekből merítenek az előszilveszteri koncerten.

A Horváth Tojás Gábor Trió friss zenei anyagot hoz az eseményre: a megjelenés előtt álló új Tricks című negyedik lemezük anyagát mutatja be a Fonóban. Műsorukban a lágyabb, líraibb daloktól egészen a pörgős, progresszívebb hangzásig sok minden megtalálható.

A hagyományos Fonó Folkszilveszter idén is a legnagyobb népzenész-néptáncos szilveszteri mulatságnak ígérkezik december 31-én.

Az ország legjobb folkszilvesztere nagyszabású táncházzal búcsúztatja az óévet és köszönti az újat a Magyarpalatkai Bandával, Pálházi Bencével és Bandájával, valamint a Fanfara Complexával.

Borítókép: Lakatos Mónika (Fotó: Bach Máté)