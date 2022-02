Tóth Evelin és Maria Mazzotta szenvedélytől fűtött dalaival jön az év első Dupla W-koncertje

Tóth Evelin neve immáron húsz éve forog nem csak a hazai világzenei közegben. A zenével-színházzal hétéves kora óta intenzíven foglalkozó énekesnő először a klasszikus zene és hangképzés irányába indult el, de már akkor is egyértelmű volt, hogy Evelin a zenében is saját útját szereti járni. Az indiai énektechnikáktól az afrikai vagy szefárd stílusig sokfajta hangképzési módszert tanulmányozott, az éneklés mellett pedig alternatív és mozgásszínházi produkciókban vett részt. Tanult Meredith Monk iskolájában, de részt vett a William Parker és Hamid Drake vezette szabad zenei kurzusokon is. Ezek az élmények segítették hozzá, hogy gátlások, kötelékek és frusztráció nélkül használja a hangját, és kizárólag a hang, a zene és a játék szabadságára koncentráljon. Az évek során kialakította saját, SoundSearching névre keresztelt technikáját, amelyben a szabad improvizációra építve mintegy hangszerként használja a testét. Ezen az estén 2018-ban, Mogyoró Kornéllal és Frankie Látóval alapított triójával lép majd színpadra. Az Ewiva! – ami annyit jelent, Hurrá! – a szó legjobb értelmében vett modern jazzt vegyíti mesterien a világzene dallamaival. Dalaikban szívesen merítenek a legszebb népdalokból: hol a portugál fado és a magyar népzene melankóliája, hol a spanyol flamenco vagy a szefárd zene forró szenvedélyessége kerül előtérbe. A jazz, a világzene, a pop és az elektronika jegyei is felismerhetők zenéjükben, így hozva létre egy izgalmas és összetéveszthetetlen hangzást.

Az est másik főszereplője a napos Dél-Olaszországból érkezik. Maria Mazzotta a térség egyik legismertebb neve – és hangja. Nevét a tradicionális pizzicaegyüttes, a Canzoniere Grecanico Salentino tagjaként ismerték meg, akikkel hat albumot rögzített és szinte az egész világot bejárta.

Maria Mazzotta Fotó: Giulio Rugge

A sikerek akkor sem maradtak el, amikor a zenekarral töltött tizenöt év után szólókarrierbe kezdett: olyan nevekkel dolgozott együtt, mint Bobby McFerrin, Ibrahim Maalouf, Goran Bregovic, Roy Paci vagy épp Redi Hasa. 2020 elején megjelent, Amoreamaro (Keserű szerelem) című albumával végleg eloszlatott minden kétséget. A madagaszkári harmonikással, Bruno Galeonéval közösen rögzített korongon a szerelem teljes skálája megjelenik: a vágyakozó, a reménytelen és a lélegzetet elállító szenvedélytől izzó is, Mazzotta pedig mindegyiknek teljes szívvel és lélekkel adja át magát.

Borítókép: Tóth Evelin triója, az Ewiva! (Fotó:Kleb Attila)