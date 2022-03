„A magyarok a bajban megtalálják a szívüket”

Legalább mi, művészek tartsuk a lelket az emberekben

– hangsúlyozza Rákász Gergely orgonaművész, aki nem csupán jótékonysági koncertjeinek bevételével kíván segíteni az orosz–ukrán konfliktus áldozatain, de arra is felhívja a figyelmet, hogy egy ilyen helyzetben mindennél fontosabb meglátni a borzalmakon túl az élet szép, isteni arcát.

„Ahol a művészet és az emberség találkozik…” – olvasható Rákász Gergely honlapján. Ez a mondat tükrözi azt a kettős küldetést, amely során az élményszerzés mellett mindig megjelenik a szolgálat is. Nem volt ez másként a közelmúltban, a járványhelyzet alatt sem, de a 2018-ban létrehozott Rákász Gergely Alapítvány is jól példázza, mennyire fontos a művésznek a segítségnyújtás. Az alapítvány célkitűzése, hogy az elszakított területek legkisebb magyarlakta településein megtartott jótékonysági koncertekkel erősítse a nemzeti összetartozás érzését, valamint felkarolja a fiatal tehetségeket.

Ezúttal a háború elől menekülők megsegítésére szervezett hangversenyt, melynek teljes bevételét a Katolikus Karitász közreműködésével a rászorulók ellátására fordítják.

A Háborúban sem hallgató múzsák című hangverseny tematikájának morális üzenete is figyelemreméltó. A háborús helyzethez igazodva először Edward Elgar Parádé és pompáját idézi meg Rákász Gergely, amely egy katonai induló abból az időszakból, amikor az emberek még nem voltak tisztában a háború valódi arcával, ezért romantikussá tették a fogalmat. Úgy tekintettek a háborúra, mint ahova hőssé válni mennek a fiatal férfiak. Ezt a romantikus elképzelést zúzta széjjel az I. világháború, s teremtette meg a koránt sem idillikus képet a háború valós arcáról. Ezt mutatja be a koncert második felében az orgonista Gustav Holst A bolygók című szvitjének Mars tételével, amelyben a harc istene elevenedik meg.

Jelen pillanatban talán az orosz–ukrán háborúról is van egy romantikus képünk, mégpedig, hogy az egyik fél a jó, a másik pedig a rossz. Ez a kép vajon mennyire helyes? Mikor foszlik szét? El tudja-e foglalni majd a helyét a valóság?

– teszi fel a kérdéseket egymás után a művész, aki szerint elengedhetetlen a véleményformáláshoz, hogy mindkét nézőpontból rálássunk az eseményekre. Mint mondja, erre azért is van szükség, hogy a múlt ne ismétlődhessen meg. „Elég csak a szalagcímeket elolvasni a XX. század történelméről, hogy indokoltnak lássuk mindkét felet meghallgatni – mondja –, ha erre nem vagyunk képesek, könnyen belesodródhatunk egy menetelő, könyvégető állapotba, ahol meg kell semmisíteni mindent, ami orosz; nem lehet Csajkovszkijt hallgatni, és be kell tiltani Dosztojevszkijt.”

Rákász Gergely Holst művével tehát párhuzamot kíván vonni a múlt és a jelen helyzeteinek megélése között. „Kíváncsi vagyok, hogy ahogy annak idején összeomlott a háborúról alkotott elképzelés az emberekben, úgy össze tud-e törni egy romantikus háború képe most, a XXI. században” – fejti ki az orgonista, aki mindezek mellett a koncert során a reménynek is utat nyit. A hangverseny záróakkordjaként A bolygók Vénusz tétele is elhangzik, amely Holst szerint a béke elhozója. Rákász Gergely úgy véli a művészek feladata az, hogy lélekkertészekként mindig megmutassák az élet szép, isteni arcát.

Most nagy szükség van arra, hogy kicsit eltereljük a figyelmet a borzalmakról. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az embernek mindig van választása abban, hogy mire figyel; reggeltől estig a hírekből áradó borzalmakkal tölti meg az életét, vagy esetleg észreveszi a szép napfelkeltét, a gyermekei mosolyát

– hívja fel a figyelmet az orgonista, aki azt is elárulta, büszke a magyarságára és arra, hogy ebben az országban élhet. Örömmel tapasztalta a környezetében, hogy mindenki segít, amiben csak tud. Mint mondja, a magyarok a bajban mindig megtalálják a szívüket. Gondoljunk csak a vörösiszap-katasztrófára vagy az árvízre – emlékeztet, majd azt is hozzáteszi: milyen jó volna megtartani ezt a mentalitást azután is, hogy elmúlt a baj.

Rákász Gergely a Háborúban sem hallgató Múzsák című jótékonysági koncertje március 20-án 16 órakor kezdődik a győri Szent Ignác bencés templomban. Belépőt és támogatói jegyet ITT lehet váltani.



Borítókép: Rákász Gergely orgonaművész (Fotó: Kovács Róbert)