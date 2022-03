József Attila szerelmes verseinek feldolgozásait énekli új lemezén Fekete Bori

Fekete Bori 2017-ben végzett a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem népi ének előadóművész szakán. Első szólólemeze 2018-ban jelent meg. Háromszor vett részt a Fölszállott a páva című televíziós népzenei tehetségkutatóban. Jelenleg négy együttesben énekel, a Chalga, a Tárkány művek, a Gajdos és a Dobroda zenekarban. Közreműködik vendégművészként egyéb népzenei együttesekben, mint például a Budapest Mezőség Band vagy a Hungarian Folkembassy. De rengeteg elfoglaltsága ellenére Szeress, ha kedves az életeM! címmel József Attila-versfeldolgozásokat jelentet meg.

– Régi álmom volt József Attila költészetének néhány gyöngyszemét valamilyen formában

színpadra vinni

– mondta el Fekete Bori.

– Több életrajzi előadás, musical, monodráma készült már a költőről, ezért én a szerelmeit, a nőkhöz való viszonyát szeretném hangsúlyozni. Közel állnak hozzám a versek, a népzene és a világzene, s ezek ötvözése ez a produkció. Levélrészletek, megzenésített versek és népdalok mutatják be József Attila néhány fontosabb szerelmét, kezdve a legelső és egyben legfontosabb női ,,szereplővel”, az édesanyjával. Kronológiai sorrendben haladunk előre, s ahogy az élete is egyre gyötrelmesebb volt, a zene is ezt a drámaiságot festi le – avat be a részletekbe az énekesnő.