Kipróbálná Landerer nyomdagépét?

Március 14-én délután és 15-én egész nap ingyenes tárlatvezetéssel, bemutatókkal és programokkal készül az OSZK. „A Vershaza. Himnusz, Szózat, Nemzeti dal – emblematikussá lett verseink” című időszaki tárlat a legkorszerűbb installációs eszközökkel tárja elénk a három költemény a nemzeti könyvtárban őrzött eredeti kéziratát, ugyanakkor megmutatja a különböző szövegkiadásokat, megzenésítéseket és fordításokat is. A kiállítótérben a verssorok szinte megelevenednek, hiszen a tárlat megidézi a hozzájuk kapcsolódó történelmi momentumokat; de emlékeztet azokra a klasszikus és kortárs irodalmi alkotásokra is, amelyekre hatást gyakoroltak.

Landerer–Heckenast-nyomdagép Fotó: Thaler Tamás

Az OSZK Történeti Fénykép- és Videótára tartalmazza az ország számos teátrumából tizenöt neves színművész előadásában nemzeti identitásunk kiemelkedő dokumentumait; az érintőképernyők, az óriáskivetítők és a mozgó installációk pedig még érdekesebbé teszik a látványvilágot.

A kiállításon látható lesz Erkel Ferenc Himnuszának kottája is, és a látogatók kipróbálhatják a Landerer–Heckenast-nyomdagépet.

Könyvtártörténeti kiállítás is várja az érdeklődőket, amely szintén interaktív formát öltött, és egy könyvtárőr szobáját mutatja be, mint hagyományos könyvtári belsőteret a benne lévő klasszikus bútorokkal, irodaszerekkel, gépekkel és eszközökkel. A nemzeti könyvtár teljes története ugyanakkor nyolcméteres interaktív érintőképernyőn keresztül tárul fel, ahol virtuálisan húzhatóak ki a katalógusfiókok, amelyekben nemcsak a bibliotéka története tárul fel, de fotókat, sajtóhíreket, anekdotákat és egyéb látványelemeket is találunk.

Borítókép: A szabadsajtó első terméke Pesten 1848. március 15-én. A Vasárnapi Ujság illusztrációja az 1868 március 15-én megjelent számában (Fotó: Wikipédia )