Legendás mozdulatok korhatár nélkül

Janet Eilbert, a Martha Graham Dance Company társulat művészeti vezetője a Hommage à Martha Graham című előadás kapcsán kifejtette, hogy mitől forradalmi a Martha Graham-technika. „Graham összehúzódáselve egyfajta, a rekeszizmot a gerinchez közelítő mély kilégzés, amely sírás vagy nevetés eredményeképpen is bekövetkezhet. Az elengedés azután teljesen kinyújtja a gerincet, megtöltve a tüdőt levegővel. Ez a két ellentétes mozgásirány mély érzelmek kifejezését teszi lehetővé” – olvasható a Nemzeti Táncszínház kiadványában. A kétrészes est érdekessége, hogy Martha Graham Panorama című – sokáig elveszettnek hitt – koreográfiáját az együttes egyik táncpedagógusa tanítja be a Magyar Táncművészeti Egyetem végzős növendékeinek, és az ő előadásukban lesz látható a Müpa – Fesztivál Színházban.

Pénteken, a tánc világnapján, gálaműsor is látható, ahol a művészeti produkciók mellett díjat kapnak növendékek, befutott művészek, táncpedagógusok, neves alkotók – fejtegeti Ertl Péter, a Nemzeti Táncszínház igazgatója az intézmény kiadványában. A Nemzeti Táncszínházban május 1-én egy vietnami koreográfus, Anh Nguyen, az Inversedance-Fodor Zoltán társulat számára készített koreográfiát mutatják be HOME címmel. Május 2-án a Budapesti Operettszínház Balettegyüttese Korhatár nélkül című előadásban körbetáncolják a balett világát a Hattyúk tavától a Mosoly országán át egészen a kortárs balettkoreográfiákig, a Győri Balett pedig május 3-án a családon belüli erőszak témáját dolgozza fel Ne bánts! címmel.

The Four Seasons és Ha a világ enyém lenne címmel látható a Compagnia Opus Balett és a Budapest Táncszínház előadása május 5-én a Nemzeti Táncszínházban, május 6-án Hakuna Matata címmel nézheti meg a közönség Fehér Ferenc koreográfiáját, amelynek inspirációja az ősi kultúrák haki-maki tánca. Napjaink egyik legnevesebb kortárs táncegyüttese, a Dresden Frankfurt Dance Company Hollow Bones (Üreges csontok) című darabbal lép föl május 7-én és 8-án, amikor az előadás után közönségtalálkozó is lesz. Május 9-én Feledi János – Feledi Projekt TestTérKép című darabja látható, amely a körülöttünk lévő térhez való viszonyulást és az idő múlását vizsgálja.

Május 10-én és 11-én a franciaországi Malandain Ballett Biarritz La Pastorale című klasszikus balett alapokra építő, de a kortárs nyelven megszólaló táncelőadásával zárul a 2022-es Budapest Táncfesztivál. A mű Ludwig van Beethoven születésének 250. évfordulója alkalmából készült. La Pastorale Beethoven 6. szimfóniája, amelyben a természetszerető zeneszerző a madárdaltól és vihartól eltekintve, valójában nem konkrét dolgokat kíván bemutatni, inkább érzéseket fejez ki.

Borítókép: Martha Graham Dance Company (Fotó: Melissa Sherwood/MÜPA)