Huszonegy új magyar színmű született

Méhes György író jelentős drámaírói tevékenysége, a magyar művelődés és a nemzettudat megtartóerejének kimunkálásában vállalt szerepe példaként szolgálhat a ma művészeinek.

A Magyar Írószövetség új magyar színművek születésének ösztönzésére kiírt pályázata egyúttal alkalmas arra is, hogy közelebb kerüljünk Méhes munkásságához.

A felhívásra az Írószövetség tagjai olyan egy- vagy kétfelvonásos művel, anonim nevezhettek, amely ma is aktuális, magyar történelmi témát dolgoz fel, ábrázolja a 21. század változásait, vagy éppen foglalkozik a ma emberének sorskérdéseivel, kapcsolataival.

Fontos szempont volt, hogy a humor eszközrendszerét is sokrétűen használja.

Végül huszonegy alkotás érkezett be, melyekből az öttagú zsűri választotta ki a díjazásra érdemes alkotásokat. A szakmai bírák Oberfrank Pál színművész és színházigazgató, Kiss József dramaturg-rendező, Kolti Helga színművész-dramaturg, Rózsássy Barbara József Attila-díjas költő és Erős Kinga, a Magyar Írószövetség elnöke voltak.

A Benczúr Ház Kulturális Központ dísztermében megjelent vendégeket Erős Kinga köszöntötte.

– Nagyon sokáig nem találkozhattunk egymással, a személyes kapcsolatoktól elvágva éltünk hosszú hónapokon keresztül. Sok mindennek nem kedvezett ez az időszak, nekem viszont az a tapasztalatom, hogy egy dolognak igen: az alkotókedvnek. Ha végiggondoljuk, az írás folyamata magányt, elmélyültséget és befele tekintést kíván.

Külön nagy öröm volt számomra az, hogy meghirdettettük a pályázatot, hiszen a mögöttünk lévő időszaknak adott egy keretet, illetve sok írótársunknak célt adott, hogy az íróasztal mögé ülve új művet hozzon létre

– hangsúlyozta a Méhes-pályázat fontosságát. Hozzátéve: Az a huszonegy író, aki tollat ragadott és drámát ír erre a mai napra, mindenképpen nyertes – akár pénzjutalomban lesz része, akár nem –, mert néhány hónapra kapott egy nemes célt az életébe.”

Az esten elhangzott az is, hogy az Írószövetség fontosnak tartja, hogy legyenek az írók előtt olyan elődök, akikre emlékezhetnek és felnézhetnek. Méhes György is ilyen példaértékű előd. Fia, Nagy Elek vállalkozó ünnepi beszédében számos értékes és személyes történeten keresztül engedett betekintést az író szerteágazó művészi tevékenységébe, a gyermekirodalomi munkáktól egészen a színpadi művekig. A család a szellemi hagyaték ápolását és a fiatalok támogatását tűzte ki célul, többek között a Méhes György Alapítvány létrehozásával is – hangsúlyozta.

Az Írószövetség három helyezést osztott ki, bár kiemelték, hogy a huszonegy pályaműből nyolc már most színpadkész.

A zsűrinek így különösen nehéz dolga volt mire kiemelte a három alkotást. A harmadik helyezést és az azzal járó ötszázezer forint pénzjutalmat Lázár Balázs Bella István-díjas költő és színművész kapta, aki Bertók László Kossuth-díjas író-költő életéből írt drámát.

– A zsűri egyöntetű véleménye az volt erről az alkotásról, hogy olyan míves anyag volt, hogy mindenképpen érdemesnek találtuk arra, hogy díjat kapjon. Nem egy szokványos darab, viszont nagyon szép és értékes munka. Sok munka van benne – méltatta a művet Erős Kinga.

A pályázat kiírói örömmel fogadtak történelmi témájú drámákat is.

Az egymillió forintos pénzdíjban részesült második helyezés, Kun Lászlóról szóló darab éppen e tematikához kapcsolódik. „Sokrétű darab, humor jellemzi, a szereplőknek és a cselekménynek számos rétegét ábrázolja, ugyanakkor a spiritualitásra, a tekintet feljebb emelésére is kiváló” – ismertette az elnök asszony Weiner Sennyey Tibor költő, író, szerkesztő alkotását.

Nagy Elek és Weiner Sennyey Tibor Fotó: Havran Zoltán

A kétmillió forint jutalomban részesülő győztes alkotás Asperján György József Attila-díjas író, költő munkáját dicséri, akinek Mamahotel című műve nagy meglepetést okozott a bírálóknak. Erős Kinga elmondása alapján a darab egyben egy lélektani krimi is, mely elképesztően friss, ötletesen ábrázolja egy huszonéves fiatalnak sorskérdését, problémáit.

Nagy Elek és Aspeján György Fotó: Havran Zoltán

A gálán Turi Bálint színművész ízelítőt adott felolvasásával Méhes egyedi írói stílusából, humorából. A Magyar Írószövetség által életre hívott Méhes György drámaíró pályázat eredményhirdetését és díjátadó gáláját a Volver La Vida formáció koncertje és fogadás zárta.

Borítókép: A díjátadás örömteli pillanata: Nagy Elek és Lázár Balázs (Fotó: Havran Zoltán)