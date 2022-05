„PályaStart” Rost Andreával

Az alapítvány első nagy eseménye az idén szeptember 26. és október 2.-a között megrendezendő PályaStart Mesterkurzus, mely a Magyar Művészeti Akadémia támogatásával jött létre, együttműködésben az Operaházzal, a Zeneakadémiával és a Magyar Zene Házával. A kezdeményezéshez olyan kulturális intézmények is csatlakoztak, mint a Miskolci Nemzeti Színház, a Coopera vagy a Benczúr Kulturális Központ.

Az intenzív, egyhetes mesterkurzus során a képzés résztvevőinek lehetősége nyílik a közös napi munkára, a magyar és nemzetközi operaélet meghatározó alakjával, Rost Andrea opera-énekesnővel, a mesterkurzus művészeti vezetőjével és a kurzus megálmodójával, illetve olyan ismert szakemberekkel, akik a pályájuk korai szakaszában tudnak segíteni egy művész szakmai életének elindításában.

A résztvevők W. A. Mozart Figaro házassága című operájának szerepeit Rost Andrea operaénekesnő és Béres Attila rendező vezetésével tökéletesítik.

Rost Andrea énektechnikailag és interpretációval kapcsolatban foglalkozik a növendékekkel, Béres Attila a karakterek színpadi megformálásában segíti a fiatal művészeket.

Pályám során számos operaénekessel, rendezővel és menedzserrel dolgoztam együtt. Tanultam, inspirálódtam! Általuk gazdagodott a tudásom, ének technikailag és zeneileg, valamint a gyakorlati szakmai döntésekben egyaránt. Úgy érzem most érkezett el az ideje annak, hogy az elmúlt harminc évben megszerzett tapasztalatot és tudást átadjam a fiatal, pályakezdő operaénekeseknek. Ismert és elismert rendezőt, zenetörténészt, korrepetitorokat, menedzsereket kértem fel a kurzuson való oktatásra, hogy a »pályastartnál« az arra érdemes énekesek, értékes tudás és »a lehetőség« birtokosai lehessenek. A kiművelt szép hang és muzikalitás fél siker. Ez a kurzus támogatást ad a teljes siker felé vezető úton!

– fogalmazta meg gondolatait Rost Andrea a képzés kapcsán.

Örömmel mondtam igen az alapítvány felkérésére, hiszen Rost Andreával dolgozni nekem is hatalmas élmény és megtiszteltetés. Pályafutása, színpadi tapasztalata, tudása olyan erőt, képvisel, amely csak keveseknek adatik meg. Nemcsak a kurzus növendékei, hanem én is szerencsések lehetünk, hogy tapasztalatait szeretné átadni a pályakezdő operistáknak és kitalálta a »PályaStart«-ot. Nekem rendezőként, és a Miskolci Nemzeti Színház igazgatójaként is az opera műfaja nagyon fontos. Hiszek abban, hogy egy ilyen intenzív egyhetes kurzuson növendék és tanár igazi kölcsönhatásban dolgozik együtt. Nem lehet egyoldalú a közös munka, kíváncsi vagyok a növendékek gondolataira az operáról, az opera játszásról, magáról a Figaro házasságáról. Ez az együttműködés, a tanítványok lendülete, Rost Andrea személye és tanítása reményeim szerint az október 2-i gálakoncertre egy igazán különleges produkciót eredményez majd a Zeneakadémián

– mondta Béres Attila rendező, a Miskolci Nemzeti Színház igazgatója.

A szeptember végi képzést megelőzően a felvételt nyert énekesek részt vehetnek Batta András Erkel- és Széchenyi-díjas zenetörténész elméleti, az operát elemző előadásán a Magyar Zene Házában.

A hallgatóknak a kurzus során lehetőségük nyílik menedzsmenttel kapcsolatban Lőrinczy György kulturális menedzserrel és Meczner Vera művészmenedzserrel egyeztetni a karrierépítés lehetőségeiről, valamint brandépítéssel, illetve kommunikációval kapcsolatban is kapnak segítséget egy-egy szakembertől.

Az összetett kurzus színpadi mozgás, styling és egyéb más fontos területeken is fejleszti majd a résztvevőket.

A közös heti munka végén október 2-án a Zeneakadémia Solti-termében nyilvános koncerten lesz alkalmuk az énekeseknek a mű áriáit és jeleneteit félszcenírozott formában a közönség, és számos más szakmai meghívott előtt is bemutatni.

Jelentkezés

A mű kilenc szerepére várják a jelentkezőket. Minden szerepre várhatóan egy énekest választanak ki meghallgatással: Almaviva gróf, Almaviva grófné, Susanna, Figaro, Cherubino, Marcellina, Basilio, Bartolo, Barbarina.

A kurzusra elsősorban operatanszakos növendékek, illetve egyetemi szintű énekdiplomás fiatal énekművészek jelentkezését várják, de szeretettel veszik azon személyek jelentkezést is, akiknek nincs konzervatóriumi vagy felsőfokú szakmai végzettségük, operaházi tapasztalatuk. Számukra kötelező egy előválogatón való részvétel, amely a jelentkezési laphoz egy darab, két évnél nem régebbi, YouTube-videófelvétel linkjének feltöltését jelenti.

Jelentkezési határidő: 2022. június 10. éjfél. A jelentkezés további feltételeiről és a jelentkezés módjáról a ITT és ITT találhatók további információk.

Díjak: Rost Andrea pécsi gálakoncertertjén vendégszereplés, a koncertet az MTVA rögzíti; Miskolci Nemzeti Színház különdíja: szerep felkérés; Coopera különdíja: szerep felkérés; önálló koncert a Benczúr Házban; tízalkalmas konzultáció és szereptanulás Harazdy Miklós zongoraművész korrepetítorral; féléven keresztül személyre szabott karrierstratégiai tanácsadás a Gradus Művészügynökségnél; kommunikációsstart-csomag: portfóliófotózás, új weboldal fejlesztése, már meglévő weboldal revíziója, szakmai portfólió, kiajánló, sajtómegjelenések; a Rózsavölgyi és Társa Zeneműbolt kottavásárlási csomagja.

Borítókép: Rost Andrea operaénekes (Fotó: Teknős Miklós)