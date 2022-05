Világhírű Ring-ciklusával tér vissza a Müpa fesztiválja

Idén tizennégy éve annak, hogy a Müpa először mutatta be Fischer Ádám karmester és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és Énekkara közreműködésével megalkotott rendkívül nagyszabású, négy estén át zajló produkcióját, Richard Wagner A Nibelung gyűrűje című operaciklusát. Hartmut Schörghofer legendás rendezésének korszerűsített változata hamarosan ismét látható lesz a Müpa színpadán: a június 9. és 22. között zajló Budapesti Wagner-napokon két alkalommal mutatják be a nemzetközi sajtóvisszhangot keltett produkciót.

A négyrészes zenei elbeszélés a rajnai sellők gyűrűjének elrablását feldolgozó prológusból, A Rajna kincséből, a közkedvelt operaslágerekkel teletűzdelt Walkürből, a félelmet nem ismerő Wagner-hős önismereti utazásáról szóló, bölcselkedő Siegfriedből, valamint a világ pusztulását és az új kezdet lehetőségét egyaránt felvillantó fináléból, Az istenek alkonyából áll. A szereplők szenvedélye, a cselekmény sodrása hatalmába keríti a nézőt: a mítosz az istenek, óriások és törpék mellett a mai emberről is szól; a játékos és félelmetes mese nemcsak egy képzeletbeli világot ábrázol, hanem a miénket is. Wagner „időtlen időkbe” helyezett történetei a XIX. században keletkeztek, ám a gigantikus mű mintha fontos figyelmeztetés lenne a Föld lehetséges sorsáról vitázó emberiség számára: van-e még időnk arra, hogy visszaadjuk a gyűrűt a Rajna sellőinek?

A fesztivál koncepcióját megalkotó Fischer Ádám művészeti vezető és karmester elgondolása szerint a Wagner-napok legfontosabb célkitűzése olyan előadói stílust kiépíteni, amely megfelel Wagner eredeti elképzeléseinek. Számára a drámai kifejezés, az intenzív szövegejtés volt a legfontosabb; a Sprechgesanggal (énekbeszéd) és a Gesamtkunstwerkkel, a szöveg, a zene és a színpadi cselekmény összművészeti egységével új műfajt teremtett. Arra törekszünk, hogy előadásaink minél inkább megfeleljenek Wagner víziójának.

A Müpa legendás Ringje június 9–12., valamint június 16–19. között négy egymást követő estén lesz látható. Az előadás világhírű hazai és nemzetközi szólistákat vonultat fel: Karine Babajanyan, Sorin Coliban, Daniel Brenna, Albert Dohmen, Cornel Frey, Walter Fink, Christian Franz, Tomasz Konieczny, Petra Lang, Pasztircsák Polina, Jochen Schmeckenbecher, Schöck Atala, Egils Silins, Szemerédy Károly, Stefan Vinke és Nadine Weissmann fellépése mellett a Budapesti Wagner-napok idei különlegessége, hogy Iréne Theorin és Catherine Foster személyében korunk világhírű Brünnhildéi közül ketten is tiszteletüket teszik a Müpa színpadán.

A Budapesti Wagner-napok hagyománya, hogy – állandó csemegeként – szólóestet is hallhat a közönség. A különlegesség ezúttal René Pape június 13-i dalestje lesz, aki Wagner korának repertoárjából válogat. A fesztivál június 22-én a Wagner leggyakrabban játszott színpadi művei, a „bayreuthi tíz” előtt keletkezett Rienzi koncertszerű előadásával zárul. Az életmű különleges kincsét a Müpa nem először mutatja be a Wagner-napokon. Az előadáson a Nemzeti Filharmonikus Zenekart és Énekkart a kiváló német operadirigens, Marc Albrecht vezényli, az opera főbb szerepeit Günther Groissböck, Sara Jakubiak, Láng Dorottya és Stefan Vinke énekli.

Borítókép: Jelenet a Siegfriedből (Fotó: Müpa/Posztós János)