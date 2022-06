Kurátori tárlatvezetések a Néprajzi Múzeumban

Mostantól az épület főlépcsője mellett mintegy négyezer műtárgyat felvonultató lenyűgöző kerámiatér is megismerhető a kurátorok kalauzolásával. A látványtárban, amely a nyitvatartási időn túl is ingyenesen látogatható, a múzeum magyar és nemzetközi gyűjteményeihez tartozó kerámiatárgyakat mutatják be. Aki a kurátorokkal közösen végigböngészi ezeket, benyomást nyer a múzeumi gyűjtőszenvedélyről, a tudományos feldolgozómunkáról és arról a végtelen számú témáról, amely a múzeumi tárgyakon keresztül tanulmányozható. A programokon való részvételhez előzetes regisztráció, belépőjegy váltása és tárlatvezetési díj is szükséges.

Borítókép: Néprajzi Múzeum (Fotó: Kurucz Árpád)