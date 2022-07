Közösséget erősítő rendezvény

A rendezvényt azzal a céllal hívták életre, hogy a nyári időszakban is népszerűsítse a kultúrát, és a Palicsi-tó partján biztosítsanak helyet a különböző irodalmi, zenei és közéleti programoknak.

Potápi Árpád János a megnyitón rámutatott arra, hogy egy ilyen rendezvény nemcsak bemutatkozási lehetőséget biztosít az együtteseknek, nemcsak egy kulturális seregszemle, hanem olyan esemény, amely a családok számára is vonzó lehet. A nemzetpolitikai államtitkárság azért támogatta a rendezvényt, mert ezzel is erősíteni tudja a vajdasági magyar közösséget. Hiszen egy-egy ilyen fesztivál – a nemzetpolitikai táborokhoz hasonlóan – meg tudja szólítani a térségben élő embereket.



Lovas Ildikó, a Nyárhangoló fesztivál főszervezője reményét fejezte ki, hogy népszerű lesz a kezdeményezés. Úgy fogalmazott, bízik abban, hogy az itt élők elég nyitottak arra, hogy ha nem is ismernek egy-egy fellépőt, belehallgassanak az előadásába, és így talán kedvet kapnak olyan programokhoz is, amelyekről nem is gondolták volna, hogy kedvelni fogják.

A Nyárhangoló fesztivál nyitónapjának sztárfellépője a Halott Pénz, de mellette más zenei fellépők is lesznek. Színpadra lép az Iszkiri zenekar, Herczku Ágnes, Ferenczi György és a Rackajam, az Eszter-lánc mesezenekar és a Romano Drom. A vasárnapig tartó rendezvényen azonban színházi, közéleti, kulturális, gasztronómiai, pszichológiai és természetvédelmi előadások is várják az érdeklődőket, de szerveznek helytörténeti sétát, különféle vetítéseket, könyvbemutatót is.

Borítókép: A rendezvény sztárfellépője, a Halott Pénz (Forrás: Facebook/VM4K/Nyárhangoló fesztivál)