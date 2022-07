Ütősestek a barlangszínházban

A SopronDrum első napján, a Jazz­csütörtök-sorozatban Fekete-Kovács Kornél, Bartók Vince és Szabó Dániel Ferenc triója zenél a barlangszínház Dohnányi termében. A Győri Filharmonikus Zenekar Salute, SopronDrum! című koncertjével köszönti a nemzetközi ütősfesztivált július 8-án. Bernstein, Kodály, Emmanuel Séjourné és ­Gers­h­win olyan művei hangzanak el Kó­czán Péter vezényletével, amelyekben az ütőhangszerek kapnak főszerepet.

Másnap, július 9-én a Stanley Jordan Quartet lép fel.

A világhírű gitáros, zeneszerző, akit mágikus zenésznek tartanak, 2017-ben már játszott a barlangszínházban, és annyira lenyűgözte a helyszín, hogy nagy örömmel tér vissza. A világ dzsesszéletének csillaga hat kontinens több mint hatvan országában ejtette ámulatba a nézőket. Virtuozitása abban is megmutatkozik, hogy párhuzamosan tud dallamot és akkordokat játszani. Sokszor zenél egyszerre két különböző gitáron vagy akár gitáron és zongorán.

Olyan nagyszerű zenészekkel játszott együtt, mint Art Blakey, Richie Cole, Stanley Clarke, Kenny Rogers, Kevin Eubanks és Dizzy Gillespie. A fertőrákosi koncerten egyik társa a chilei Christian Galvez basszusgitáros lesz, egy generáció zenészcsillaga, aki Bil­ly Cobham, Stanley ­Clarke és Dennis Chambers zenekaraiban is játszott.

A SopronDrumon találkozhat a közönség a két kiváló hazai ütőhangszeres művésszel, Horváth Kornéllal és Dörnyei Gáborral, vagyis a tHUNder Duóval, akik az észak- és dél-amerikai, afro- és európai zenekultúrából merítve hoznak létre XXI. századi kamarazenét. A hangszereiket mesterfokon megszólaltató zenészek érzékenysége páratlan zenei dimenzióba emeli az eddig még soha nem hallott közös formáció játékát.

Összesen kilenc Grammy-díjat kaptak azok a világsztárok, akiket július 10-én láthat a közönség a fesztiválon, amikor a David Sanborn Acoustic Band lép fel a fertőrákosi barlangszínházban.

A pop, az R&B és a crossover zenészek legbefolyásosabb szaxofonjátékosa hat Grammy-díjat nyert eddig. Jön vele Billy Killson dobos – aki még mesterkurzust is tart a fesztiválon –, ő kétszer kapott ilyen rangos díjat, mégpedig Dave Holland basszusgitárossal, nagybőgőssel együtt készített lemezeikért. A mellettük színpadra lépő Ben Williams basszusgitáros pedig Pat Metheny együttesével, a Unity Banddal kiadott zenei anyagért érdemelte ki a legjobb albumért járó, arany gramofont ábrázoló elismerést. A csapattal együtt zenél még Geoffrey Keezer billentyűs.

David Sanborn James Browntól kezdve Eric Claptonon, Stevie Wonderen, Paul Simonon, Bruce Springsteenen, Elton Johnnon át egészen a Rolling Stonesig a világ legnagyobbjai­val zenélt együtt. A zeneszerzőként és filmszínészként is tevékenykedő művész az elmúlt évtizedek legaktívabb és legtermékenyebb dzsessz-szaxofonosa, aki szerint az érdekes zene átlépi a határokat, és nincs kötöttségek közé szorítva. Szinte minden stílusban otthonosan mozog zenészként és szerzőként egyaránt, ő írta a Halálos fegyver című sorozat több epizódjának a zenéjét is. Sokoldalúságát nemcsak eddig megjelent kéttucatnyi albuma, de minden egyes koncertje is visszaigazolja.

Horváth Kornél Kossuth-díjas ütőhangszeres művész, a fesztivál ötletgazdája és művészeti vezetője úgy gondolja, a világhírű művészek jelenléte, koncertje mellett az egyik legnagyobb értéke az eseménynek, hogy a fiatalok az ütőhangszeres előadók legjobbjaitól tanulhatnak a mesterkurzusokon. Ahogy megfogalmazta, számítanak a fiatal magyar ütőhangszeres-generáció és az őket kísérő tanárok részvételére, érdeklődésére, hiszen részben nekik hozták létre a Sopron­Drum fesztivált. Nagyon fontos, hogy személyesen találkozhatnak példaképeikkel és közvetlen közelről kapják meg azokat a lenyűgöző energiákat, amit a meghívott ütőhangszeres művészek képviselnek.

Az idei rendezvénysorozat alatt a Strasbourgi Zeneakadémia tanárai, Emmanuel Séjourné és Sylvie Rey­naert ütőhangszeres művészek, valamint a David Sanborn Acoustic Band dobosa, Billy Kilson tart workshopokat. Emellett a fesztiválon a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a Bartók Béla Konzervatórium hallgatóiból alakult zenekar is koncertet ad, ahol többek között Emmanuel Séjourné egyik kompozícióját is előadják a szerző betanításában július 10-én.

Borítókép: A barlangban Chris Deviney és She-e Wu ad koncertet (Forrás: Facebook)