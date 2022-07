Fúziós koncertek, hangversenyek és világsztárok

Az eseménysorozatban Budapesten fel lép többek között az Amszterdami Concertgebouw Zenekara Fischer Iván vezényletével és Kelemen Barnabás hegedűjátékával, a streaming listákat vezető fúziós zenét játszó zongorista, Joep Beving, Fassang László és holland pályatársa, Sietze de Vries pedig orgonapárbajt vívnak.

Az Amszterdami Concertgebouw Zenekart Fischer Iván fogja vezényelni. Fotó: Simon Van Boxtel

A fesztivált a maga nemében páratlan Metropole Orkest bő hatvantagú formációja nyitja állandó vendégkarmesterük, Miho Hazama vezetésével, a holland roots-rockban utazó Dawn Brothers az idestova húsz éve Magyarországon is élő osztrák dalszerző-előadóval, Ripoff Raskolnikovval ad közös koncertet, és az Európai hidak kedvéért áll össze a tavaly az év európai jazz-zenészének választott Tineke Postma szaxofonos az Amsterdam–Budapest Underground nemzetközi kvartettet alapító Fenyvesi Márton gitárossal és Tristan Renfrow dobossal.

A húsz éve Magyarországon is élő osztrák dalszerző-előadó, Ripoff Raskolnikov is fellép. Fotó: Bárdosi Katinka

A fesztivál társszervezője, a Budapesti Fesztiválzenekar is Amszterdam nyitott kultúrájához illő hangversennyel készül: a pár éve elhunyt Louis Andriessen különleges darabja mellett Mozart saját maga és testvére számára írt kompozíciója, valamint Beethoven grandiózus Eroicája is felcsendül. De Fischer Iván nemcsak a BFZ-vel, hanem az Amszterdami Concertgebouw Zenekarával is fellép, amelynek tiszteletbeli vendégkarmestere. A hangversenyen Bartók Pest, Buda és Óbuda egyesítésének évfordulójára írt Táncszvitje és – Kelemen Barnabás közreműködésével – Hegedűversenye, végül Beethoven V. (c-moll, Sors) szimfóniája hangzik el.

Fischer Iván nemcsak a Budapesti Fesztiválzenekarral, de az Amszterdami Concertgebouw Zenekarával is fellép. Fotó: Stiller Ákos

A fesztiválon a filmművészet holland vonatkozású remekeit is újranézhetjük Réz András filmesztéta kalauzolásával, látható lesz mások mellett a Párizs, Texas és a Leány gyöngy fülbevalóval.

Borítókép: A Metropole Orkest több mint hatvan fővel lép színpadra (Fotó: Reinout Bos)