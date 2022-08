Százhúszezer látogató és telt házas nap az idei fesztiválon

A fesztiválon népszerűbbek voltak a nappali programok, így többek között a MANK Artporta programjai, valamint a Művészetek zöldje környezettudatos programjai és sétái is. Ugyancsak sokan érdeklődtek a Poket zsebkönyvek udvarának irodalmi beszélgetései és koncertjei iránt. Különféle foglalkozásokkal és beszélgetésekkel várta az érdeklődőket többek között a Diabelli, a Tarisznya evangélikus udvar, valamint a Hobo udvar. A komoly- és klasszikus zene kedvelői a Völgykomolyzene és a Papageno klasszik helyszínein, a Muflon jazzudvar pedig a jazz iránt érdeklődőket várta.

A közlemény felidézi, hogy gyakran telt ház előtt zajlottak egyebek mellett a színházszínpad, a Cirque du Tókert, a világzenei udvar, valamint a Kaláka versudvar programjai is. Szintén sokakat vonzott a Deva vagy éppen a Freakin’ Disco koncertje, és szintén telt házas volt többek közt az Ivan and The Parazol, Palya Bea és a Besh o droM fellépése is.