Sztárdömping a Mandoki Soulmates koncertjén

A Szent István-napi eseménysorozat egyik programja a Németországban élő magyar származású Leslie Mandoki által összefogott és éltetett Mandoki Soulmates-koncert. Harminc éve a zene szolgálatában – áll a koncert plakátján, s miközben a nemzetközileg ismert és elismert rock- és jazz-zenészek a próbateremben rázendítenek, nemcsak a szolgálatot, de az alázatot – egymás és a zene iránt – is érezzük minden egyes ütemben.

Pénteken színpadra lép többek között Al di Meola, Mike Stern, Richard Bona, Randi Brecker, Till Brönner, Nick van Eede, Tony Carey, s olyan fiatalok, mint Max Merseny, Deobrat Mishra, illetve Fausto Beccalossi játékát is élvezheti a közönség. Magyar kedvenceinkkel is találkozhatunk, például Takáts Tamással és Szakcsi Lakatos Béla erősíti a zenekart.

Tizenhárom lemezük a bizonyíték arra, hogy munkakedvük nem hagy alább, sőt, hamarosan napvilágot lát a következő albumuk is. S bár a koronavírus-járvány a folyamatos turnézást egy időre megakasztotta, az elhalasztott koncerteket igyekeznek pótolni. Leslie Mandoki kiemelte, hogy a nehéz évek után újra összehívta a barátait. De vajon miért éppen most? Nos, a válasz egyszerű, mostanra alakult ki az új programjuk. Mint mondja, a jubileumi koncerttel és az ünnepléssel nem a visszatekintés, hanem előretekintés a céljuk, hiszen most is új zenéken dolgoznak. A legújabb számok pedig mindazon problémára reflektálnak, melyekkel szembe kell néznünk a mai világban, ilyen például a háború és a járvány is.

A zenekari próbát követő angol nyelvű sajtótájékoztatón Leslie Mandoki a Soulmates formáció kezdeteiről is beszélt. Elmondta, hogy a Soulmates cím 2002-ben született, amikor egy új albumon dolgoztak, s igencsak sokáig gondolkodtak a címen, ám úgy érezték, hogy

a zenésztársakkal lelkitársak lettek, így lett akkor a lemez és a zenekar címe Soulmates.

A művek, amiket nemrég rögzítettek, Bartók Béla gyűjtésein is alapulnak. Mandoki a legjobb zenészeket kívánta összehozni, s tudta, hogy azok, akikkel eddig dolgozott, a legjobbak. Szóba került még Magyarország és a magyarság helyzete is a háborúban. Kétségkívül befolyásolja őket a mostani aggasztó helyzet. Zenészekként számukra az emberek szeretete, a másik elfogadása alapvető érték, s ezt mindenkor közvetíti és vallja a Soulmates. Koncertjeikkel a terveik szerint a tengeren túlra is ellátogatnak majd, s azt követően a pihenés helyett újabb lemezfelvétel következik.

Lapunk Leslie Mandokit továbbá arról kérdezte, hogy miként látja mai fiatalabb zenésztársadalom helyzetét:

A mai zenésztársadalomnak sokkal nehezebb dolga van, mint nekünk volt. A ’70-es években cenzúra volt, meg elnyomás, ha nem álltál be a sorba, amit én sosem akartam. A mai fiataloknak azonban egy átformálódó, bizonytalan világban kell élniük: nincsenek formák, így azt nekik kell kialakítani, ami nehéz, de elhivatottságomnak tartom, hogy segítsek nekik.

A pénteki koncerttel kapcsolatban a magyar közönség előtti zenélésről beszélgettünk. Mint mondja, magyar közönség előtt zenélni különleges érzés:

A világsztár produkcióknak mindig van egyfajta hazatérés érzete Magyarországon. Hálás vagyok a magyar gyökereimért, ám mindig van egy kis lámpalázam, amikor magyarországi színpadon állok. Csodálatos érzés az angol és a német nyelvterületek után az, hogy újra magyar emberekhez szólhatok magyarul, az anyanyelvemen.

A Szent István-napi ünnepségsorozat részeként a holnap 19 órakor kezdődő Szentháromság téri koncert ingyenesen látogatható.



Borítókép: Leslie Mandoki a dobok mögött (Fotó: Mandoki Soulmates)