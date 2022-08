Újra itt a Sziget-hangzás + képgaléria

Sült krumpli, vodka, franciák és hollandok – avagy árak és nációk a Szigeten dióhéjban

Eltekintünk a felsorolástól, hogy enni nem igazán lehet négyezer forint alatt – a sült krumplin kívül – túl sok mindent. Vagy hogy három cent vodka 1900 forint felett van, ahogyan az ásványvízért is nyolcszáz forint felett kell fizetni. Azt sem taglalom, hogy a beengedésnél dolgozó kollégák szerint is túlsúlyban vannak a francia és a holland fesztiválozók. Ennek részleteit megírják más platformok, amelyek efféle vetületekkel is foglalkoznak.

Fotó: Bach Máté

Biztonságosabb közlekedés a Szabadság Szigetének K-hídján

A beengedéshez vezető főbb útvonal a K-híd, amelynek gyalogosforgalomra tervezett két szélső sávja a korábbi években nem volt túl biztonságos, tekintve a hepehupás szakaszokat, amelyek nemcsak sötétebb fényviszonyok között, de egy-két alkoholos ital elfogyasztását követően is okoztak veszélyes lépéseket az arra közlekedőknek. Üdvözlendő tehát, hogy fadeszkákkal fedték be ezt a gyalogossávot, így a ki- és a bejutás is sokkal kényelmesebbé vált. És tekintve az első napon megjelenő tömeg nagyságát, ez még inkább díjazandó lépés a szervezők részéről.

Fotó: Bach Máté

A Szabadság Szigete, amely valaki szerint a fiatalság hete

A Sziget-útlevél – a programfüzet – első lapjain Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere köszönti a fesztiválozókat, és az esemény jelentőségének részletezése mellett azt is megemlíti, hogy a fesztivál közel harminc éve a valódi fiatalság hete. Amikor és ahol a fesztiválozók szabadok lehetnek. Valóban csak a fiatal generáció képviselteti magát a Szigeten? Nem. Tényleg csak a Szigeten lehetünk-e igazán szabadok? Nem. De ennél mélyebb filozofálgatásban nem szeretnék elmerülni – hiszen mindenki saját szája íze szerint gondolja majd tovább a fenti sorokat.

Fotó: Bach Máté

Milky Chance – hétköznapi megjelenésű kora esti német pörgető

A nagyszínpad második, egyben kifejezetten nagy érdeklődésre számot tartó fellépője a két gimnazista barát által alapított Milky Chance német formáció volt. Előzetes kedvenc lejátszási listáim alapján azt gondoltam, hogy óriási pörgés lesz a színpadon, és a zenekar kirobbanó energiája mindent megtölt a küzdőtéren. Nem volt hiány hangulatból az elektronikus, folkzenei és popos elemekkel is operáló Milky Chance koncertjén, ám az a fajta kirobbanó lendület, amelyet korábban tapasztaltam a dalaik hallgatása közben, nem érkezett meg hozzám a küzdőtérre. Mert azzal, hogy a tagok bármikor szembe jöhetnének velünk az utcán – el is mennénk mellettük –, semmi gond nincs, hiszen jól zenélnek. Fülbemászó dalokat írnak. A Colorado, a Stolen Dance és a Down By The River remek nóták, igazi táncolós és együtténeklős slágerek. A közönség is élvezte. A koncert mégsem adta vissza számomra azt az energiát, amelyet a fülesemben hallgatva, stúdióminőségben érzékelek. Délutáni, korai esti nagyszínpados fellépőnek tökéletesek. Csiszár Virág, a Sziget Kft. által szervezett fesztiválok bookingmenedzsere nagyon érzi és érti a munkáját.