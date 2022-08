Elkezdődött a Sziget Fesztivál

A 2019 után újra megvalósuló, immár 28. Sziget Fesztivál két legdrágább fellépője Justin Bieber és Dua Lipa, a nagyszínpados sztárelőadókra fordított költségvetés nagyságrendileg több millió euró. Ám a többi nagyszínpados headliner, azaz fő fellépő is csupa világsztárból áll. Koncertet ad az Arctic Monkeys, a Tame Impala, Calvin Harris, a Kings of Leon, a friss Grammy-díjas ausztrál Rüfüs du Sol és Stromae is.

Naponta több mint 150 koncert, előadás és egyéb program, a hat nap alatt mintegy ezer produkció mutatkozik be az 54 programhelyszín valamelyikén. Igazi összművészeti fesztivállal készültek a szervezők: a zene mellett idén is lesz cirkusz, utcaszínház, stand-up és kabaré, tánc és filmvetítés, vurstli, és még sok minden más. A tánc- és színházprogramnak külső helyszínek, két szabadtéri színpad ad otthont, a Magic Mirror sátor számos különleges produkciója között láthatja a közönség Scott Maidment Szigetre készült show-ját, a Nagy Utcaszínház előadásait esténként a katalán Sacue társulat mutatja be.

A nagyszínpad utáni második legnagyobb programhelyszínen, a tizenötezres befogadóképességű FreeDome sátorban mások mellett Caribou, Jungle, a Fontaines DC vagy Princess Nokai ad koncertet, de több mint tízezren bulizhatnak egyszerre a Party Arénában, az elektronikus zene fő helyszínén. Utóbbi a hivatalos nyitóbuli helyszíne a holland Q-Dance-szel, illetve a záróbulié az Elrow produkcióval. Az alternatívabb elektronikus műfajoknak otthont adó Samsung Colosseum látványban, hangban és fényben is megújult.

Az Európa Színpadon a feltörekvő zenekarok lépnek fel, világzenét a Global Village-ben hallgathatnak a fesztiválozók. Új helyszín a DropYard, ahol a trip-hop, a rap és a trap zenével találkozhat a közönség, míg a Hajógyár Petőfi Színpadon a hazai könnyűzenei színtér különleges műsorokkal jelentkezik.

A nyitónapon készült képgalériánk.