Jön Vörös Dani!

Nézzük először a megnyugtató hírt:

„A Szigetre látogat Daniel Freund, Orbán-fóbiás német EP-képviselő”

A Mandiner.hu röpítette világgá ezt a nagyszerű hírt. Igen, nagyszerű, mert ez egyszersmind megoldás mindenre.

Lássuk csak, miért:

Adva van ez a Daniel Freund, Daniel Cohn-Bandit újabb kiadása – kicsit egyszerűbb, kicsit zöldebb, de legalább szintúgy a németeké –, aki engesztelhetetlenül gyűlöli hazánkat és persze elsősorban a magyar miniszterelnököt.

Persze hogy gyűlöli, hiszen vannak még emlékei gyerekkorából, amikor egyszer, véletlenül a nagymamája felolvasott neki egy Grimm-mesét – talán a Nyúl meg a sün meséjét. Az meg így kezdődik:

„Ezt a mesét még a nagyapámtól hallottam. Az pedig, amiről szól, így történt hajdanában: Őszre járt az idő. Vasárnap reggel volt, virágzott a pohánka, a nap fenn ragyogott a tiszta égen, a tarlón fürgén surrant tova a langyos szellő, a magasban énekeltek a pacsirták, a méhek vígan döngicséltek a virágok körül, az emberek a templomba ballagtak; boldog volt minden teremtett lélek, elégedett volt a sündisznó is.”

Na már most, ennyiből is világosan látszik, hogy a Grimm fivérek meséi a legsötétebb „völkisch” világból valók, s mint ilyenek, a nácizmus első lépcsőfokát jelentik, ahogy erre a megvilágosodottak már oly helyesen felhívták a figyelmet. Mi mással is lenne magyarázható például az a kitétel, miszerint „az emberek a templomba ballagtak”. És ilyesmivel mérgezték sokáig szegény gyerekek lelkét. Ma már a mesében – ha egyáltalán előfordul ilyen bukolikus motívum – az emberek akkor is Pride-ra vagy nemátalakító műtétre ballagnak. De tényleg, hát tartsunk már mértéket!