Provokatőrök és békeharcosok

Miért mondhatom mindezt ilyen bátran? Mert állampolgára vagyok annak az országnak, ahonnan ez a modern kori influenszer érkezik. Mert ugyanannak a kormánynak – az Egyesült Államok kormányának – dolgoztam két évtizedig, mint amelyiknek ő is dolgozik. Belülről ismerem minden rezdülésüket.

Senki nem állítja azonban, hogy egész Amerika meghülyült. A múltban jártak már nálunk tisztességes nagykövetek is, akik tisztelettu­dók, barátságosak és illedelmesek voltak. Nem sározták be előszobáinkat, nem piszkítottak a szőnyegre a nappaliban. Pressman azonban ismét megpróbálkozik ezzel. Pedig a kétoldalú magyar–amerikai kapcsolatok szempontjából mindenképp gyümölcsözőbb lenne, ha nem kérkedne a bölcsek kövével és a jogállamiság doktori ismereteivel már az első nap, miközben felölti az inkvizítor talárját.

Szánalmasan unalmas már ez az intervencionalista agresszió. Ha angolul kellene tanácsolnom nyomásgyakorló úrnak valamit, annyit mondanék: Shut the hell up already! (Fogja már be végre!) – így talán jobban megérti. Korábban sem működött ez a bicskanyitoga­tóan pökhendi magatartás, ahogy André Good­friend ámokfutása és bukása ezt módszeresen bizonyította 2014-ben. Ami szomorú, hogy az ilyen akcióhősök, mint Good­friend és Press­man, egész Amerikát rossz fényben tüntetik fel a magyarok előtt, holott odaát is élnek tisztelettudó, hazaszerető és normális emberek, akiknek mindennapi életét a hit alapozza meg és nem a hittérítés.

A liberalizmus, amely eleinte csak egy szerény ideológia volt a kapitalista társadalom legitimitásának megalapozására, mára keresztes hadjárattá fajult, az egész bolygó meghódítását tűzte ki célul, és ennek érdekében ágensei a legparányibb résen is átbújnak, hogy ideo­lógiai csempészáruikat bejuttassák a potenciális fogyasztók eszmevilágába. Alig két évszázada még a szabadelvűségnek széles látókörű, bátor szellemiségű, fejlett képzelőerejű bajnokai voltak; ma mindez a múlté, a modern kori liberalizmus ügynökei képzeletszegény és gyáva bürokraták, akik szorongva kémlelik a horizontot, hogy ráleljenek valamilyen szórványos, koncepciós alapon felépített eretnekségre.

Azért azt tudni kell, hogy a liberalizmus XIX. századi képviselőit még áthatotta a keresztény életszemlélet. Benjamin Constant, Alexis de Tocqueville, William Ewart Gladstone, Lord Acton, Benedetto Croce és tár­saik még más kor gyermekei voltak. Noha voltak újító és időnként renitens gondolataik, de mindenkor megegyezésre törekedtek a többi világnézettel.

No, ez az, ami ma teljességgel hiányzik. Manapság a neomarxista liberalizmus már nem törekszik kompromisszumra, intellektuálisan is egy lecsupaszított eszmecsapáson halad előre mint a materializmus sajátos megjelenési formája. Hiába kapcsolnak mondanivalójukhoz különféle divatos és hamis jelszavakat, mint például emberi jogok, individua­lizmus, nemi egyenlőség, genderjogok stb., valójában ezek mindegyikét ugyanaz az agresszív profitszerzés és intolerancia jellemzi, ami a modern kori liberálisok védjegye. Ennek egyenes következménye pedig az a beszűkült partizánszellem, ami Pressman esetében is megnyilvánul.