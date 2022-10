Az öt legjobb Tom Hanks-film – A szerelem hullámhosszán

A Tom Hanks filmjeit bemutató toplistánkon a negyedik helyen egy olyan film végzett, amely szinte visszatérő eleme a televíziócsatornák karácsonyi kínálatának. Egy olyan romantikus komédia, ami még azoknak is tetszik, akik foggal-körömmel tagadják, hogy egyáltalán látták volna, mondván, ők ilyen szirupos filmeket nem néznek.

A múlt heti, ötödik pozíciót elért filmről, a Kémek hídjáról szóló írás felvezetőjében szerepelt egy olyan kis jellemzés, amelyben azt tárgyaltuk, hogy Tom Hanks egy kicsit a mai kor James Stewartja. Egy becsületes, gavallér, romantikus kedves figura, aki a hölgyeket végtelenül tiszteli és becsüli. Ez természetesen karakteréből fakad, ezért találták meg sorra az olyan romantikus filmek, ahol nem macsóként, hanem sokkal inkább egy kicsit csetlő-botló, de hatalmas szívű, kedves, igazi szerelmes hősként jelenhetett meg a filmvásznon. Hanks pedig tökéletes volt ezekben a szerepekben, szinte lubickolt bennük. Sokáig azt is gondolta számos kritikus, hogy bele fog ragadni ebbe a karakterbe. Hiszen a 80-as és a 90-es években számos, mai szóval élve romkomot forgatott. De aztán elég gyorsan kiderült, hogy Hanks sokkal több, mint egy hősszerelmes karakter. Azonban a becsületes, egyenes, mindig az igazságot kereső jelleme a komolyabb, veretesebb filmjeiben is tetten érhető. Toplistánkra mindenképpen szerettünk volna Tom Hanks romantikus szerepeiből is becsempészni egyet. Ez pedig nem is lehetett volna más, mint az 1993-ban bemutatott A szerelem hullámhosszán (Sleepless in Seattle) című, mára már kimondhatjuk, hogy klasszikussá vált film.

4. A szerelem hullámhosszán (1993)

A filmet Nora Ephron rendezte és ő volt az egyik forgatókönyvírója is a filmnek, Jeff Arch és David S. Ward mellett. Nora Ephron a Harry és Sally (When The Harry Met Sally..., 1986) című film forgatókönyvével robbant be igazán a filmes világba, bár már előtte is jegyzett két nagyszerű sztorit, Meryl Streeppel a főszerepben a Silkwood (1983) és szintén Streeppel és Jack Nicholsonnal, a Féltékenység (Heartburn, 1986) című filmet. A 90-es években, ha lehet ezt mondani, Tom Hanks és Meg Ryan párosa volt a mindenki által szeretett, kedves, szerelmes zsánerfigura. Tuti siker volt őket egy filmben szerepeltetni. Három filmben is eljátszották a szerelmespárt, először az 1990-es Joe és a vulkánban, aztán 1993-ban jött A szerelem hullámhosszán és végül 1998-ban a Szerelem hálójában című filmben. Arról nem is beszélve, hogy ez a korszak volt a romantikus komédiák időszaka. Ha valaki sikert akart, akkor ilyen filmet rendezett. A szerelem hullámhosszán igen megindító és kedves történet. Sam Baldwin (Tom Hanks) építész a nyolcéves fiát egyedül neveli, mert meghalt a felesége. A srác karácsonyeste betelefonál egy seattle-i rádióműsorba, ahol segítséget kér abban, hogy szomorú, magányosan élő édesapja új feleséget találjon magának.

Fotó: Intercom

A telefonhoz hívja az apját is, aki belemegy a kedvéért a játékba, és őszintén, megindítóan beszél az elhunyt felesége iránt érzett csodálatos szerelméről és mély fájdalmáról. A felkavaró rádióadást végighallgatja a baltimore-i újságíró, Annie Reed (Meg Ryan), aki éppen a saját házasságára készül. Annie-re nagy hatást gyakorol az özvegy és fiának a története. Gyakorlatilag beleszeret a férfi hangjába, és mindent feltesz arra, hogy megtalálja azt az embert, akit élete szerelmének gondol. Sam a rádióműsor hatására több száz levelet kap az Egyesült Államok minden tájáról, de nem mutat érdeklődést irántuk. Annie is ír egy levelet Samnek, ahol egy Valentin-napi találkozót javasol az Empire State Building tetején. Hasonlóan, mint az 1959-ben bemutatott Félévente randevú (An Affair to Remember) című filmben, ahol a zseniális Cary Grant és Deborah Kerr játszotta a főszerepeket. A csodálatos, romantikus randevú majdnem kudarcba fullad, de végül minden jóra fordul és a két szerelmes szív egymásra talál.

A film hatalmas siker volt, betalált a közönségnél és a kritikusok is méltatták. Két Oscar-jelölést kapott, a legjobb eredeti forgatókönyv és a legjobb eredeti dal (Marc Shaiman, Ramsey McLean: „A Wink and a Smile") kategóriájában, azonban egyiket sem sikerült elhódítania. A film mindvégig súrolja a giccs határát, de nagyszerűen lavírozva végül sikerül nem elmerülnie a cukros mázban.