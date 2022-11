Stark István képzőművész 1997-től a számítógépet is használja munkája során, továbbá alapító tagja a Magyar Elektrográfiai Társaságnak. Rendszeres résztvevője hazai és nemzetközi kiállításoknak. A festészet mellett párhuzamosan grafikai eszközökkel is dolgozik, így nemcsak szénrajzokat és rézkarcokat készít, hanem elektrográfiá­kat is. A művész Fekete szív című kiállítását, ahol nemcsak digitális printek, hanem videó is látható, hétfő este Kecskés Péter képzőművész, művészeti író nyitotta meg a MET Galériában.

Stark István új elektrográfiái kapcsán felsejlik az őssejtés, a sejtek belső titkos élete, bepillantást nyerünk a természet láthatatlan működésébe. Mintha a philosophia perennis és a romantikus, valamint reneszánsz neoplatonista filozófia mikro- és makrokozmosz egysége, a pánszofisták, a gümnoszofisták, alkimisták álmai és víziói aktualizálódnak a képeken. Természetesen ez még nem a valódi imaginatív látás, a tükör még nem teljesen áttetsző, de már látni véljük a belső események szimbolikája által implikált rejtett történetet

– emelte ki Kecskés Péter.

A szimbolikus látásmód elkerülhetetlen, hiszen maga a test is csak egy szimbólum, egy összekapcsolás, összeillesztés, egyesítés, melyen keresztül itt akár szó szerinti értelemben is megláthatjuk saját belső világunkat

– tette hozzá.



Stark belső világa pedig elsőként a fekete szív tapintható hajszálerei által tárul elénk, hiszen milliméternyi pontossággal láthatjuk a művész érhálózatát. E belső pulzálás, belső táj az élet egyik meghatározó keringésének otthona. A digitális elektrográfiákon és a videón bemutatott alkotásokon domináns a fekete, mégis e tónus hoz színt a képekbe. Ereje van minden érnek, és szinte lüktetnek a mozdulatlan képek.