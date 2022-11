A Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak sikerei Milánóban

A kiváló eredmények a hallgatóknak és az oktatóknak egyaránt fontos, mert visszajelzést kapnak, hogy a világ élvonalához képest hol állnak, hol tartanak. Ez egy közvetlen és nagyon pontos visszajelzés, ami megmutatja, jó úton járunk-e. A szereplés másik oldala pedig az, hogy egy ilyen színvonalú versenyen a világ is megismeri a fiatal magyar táncosokat, és az ismertség jó kapcsolatot jelenthet a későbbiekben. Azt is érdemes megemlíteni, hogy több olyan hallgató van, aki már számos alkalommal ért el kiváló eredményt komoly nemzetközi versenyeken, ami azért jelzi a tehetségüket. Persze mindez az egyetemen belüli válogatásnál is kiderül, de más, amikor az látják a hallgatók, hogy nemzetközi összevetésben is ők a legjobbak vagy a legjobbak között vannak. Büszkék vagyunk a hallgatókra és a felkészítő mestereikre!