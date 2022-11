Kezdődik a 17. Ars Hungarica kulturális fesztivál Nagyszebenben

Olyan neves művészek előadásait nézheti meg a kultúrakedvelő közönség, mint Sárik Péter, Falusi Mariann, Luiza Zan, Herczku Ági és Nikola Parov, Tóth Viktor, Fejes Krisztina és Illés Eszter, a nagyszebeni származású Bajka Brigitta. Ugyanakkor fellép a Kávészünet zenekar, a Five Live Acappella, a Haraszti Ádám Projekt, a Tritonus Guitar Trio, Pora Zoli & Stone Hills, a GIOIA Kamaraegyüttes, továbbá a Gyulai Várszínház vendégelőadását is megtekintheti a nagyérdemű. A Háromszék Táncegyüttes előadását a magyar szórvány napján mutatják be, az Ampelopsis Versszínház, Gyulai Zsuzsanna és a Strófa Trió már a közönség által is jól ismert, visszajáró vendégek Nagyszebenben. Demeter Lászlóval, Benkő Leventével és Szonda Szabolccsal könyvbemutatók alkalmával találkozunk majd.