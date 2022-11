A világhírű operaénekes és a fiatal virtuózok

A 82 évesen is rendkívül aktív spanyol énekes-karmester, Plácido Domingo különleges kapcsolatot ápol Magyarországgal, a magyar klasszikus zenei tehetségkutató, a Virtuózok nemzetközi mentora és támogatója. Domingo amellett, hogy gyakran találkozik a Virtuóz-tehetségekkel, segíti is őket pályájuk elindításában, a szerencsés fiatalok már több nemzetközi koncerten is felléphettek vezényletével. 2020-ban az öt országban sugárzott tehetségkutató műsor zsűrijében is helyet foglalt.

A 2023. március 4-ei koncerten klasszikus és ismert operarészletek csendülnek fel, a maestrót a Budafoki Dohnányi Zenekar kíséri. Az est különlegessége, hogy vendégként fellép fia, Plácido Domingo Jr., valamint a 2022-es Virtuózok tehetségkutató győztesei és különdíjasai.

Borítókép: Plácido Domingo (Fotó: MTI/EPA/Andreas Schaad)