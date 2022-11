Adventi hangolódás a Nemzeti Színházban

Az elmúlt évekhez hasonlóan minden adventi hétvégén lesz program a teátrumban, ám most szombatokra szervezték a műsorokat, ezzel is segítve azt, hogy a családok otthon, meghitt környezetben tudjanak gyertyát gyújtani az adventi vasárnapokon – tájékoztatott Pintér Szilvia, a színház ifjúsági programfelelőse. Így tehát

november 26-án, december 3-án, 10-én és 17-én, 16 és 17 óra között várják az érdeklődőket. Minden szombaton lesz diafilmnézés, amihez külön kuckót alakítanak ki, és a meséket a Nemzeti Színház művészeitől hallhatják a gyerekek.

November 26-án a gencsapáti betlehemes csoport lép fel, december 3-án a nádudvari, 10-én a szentpéterúri betlehemesek előadását nézhetik meg az adventre hangolódók. A szentpéterúri hagyományőrzők az elmúlt években már nagyon komoly fellépéseken mutathatták meg a magyar betlehemes szokásokat, hiszen 2017 januárjában ez a csoport képviselte Magyarországot az Európa Parlament újévi ünnepségén, és 2023 januárjában három fővel ismét Brüsszelbe utaznak majd egy nemzetközi ifjúsági delegáció tagjaiként. 2018 januárjában ugyanígy, egy nemzetközi delegációval együtt Rómában léptek fel, a pápa újévi szentmiséjén. Az utolsó adventi szombaton, december 17-én Huzella Péter Kossuth-díjas zeneszerző, gitáros, énekes műsorát hallgathatják meg a kíváncsiak, a karácsonyhívogató koncerten népdalok, betlehemesrészletek, osztrák, svéd, spanyol, cseh, angol, francia karácsonyi dalok, magyar és külföldi költők megzenésített versei hangzanak majd el.

Az adventváró szombat délutánokon túl

december 22-én 17 órától egy különleges, szívmelengető dokumentumfilm vetítésével is várja a színház azokat nézőket, akik az aznap esti Csíksomlyói passió előadására érkeznek.

Baráth Gábor Portré Szánti Ivánról című filmje arról az emberről készült, aki utoljára kapta el a gyermekbénulást Magyarországon. „Ez az alkotás felhívja a figyelmünket arra, hogy a legnehezebb körülmények között is lehet teljes életet élni, ha valakinek nagyon erős a hite” – hangsúlyozta Vidnyánszky Attila, a színház vezérigazgatója az adventi program kapcsán. Hozzátette: „Nagyon fontos, hogy ugyanezzel az erős hittel tudjunk ebben az adventi időszakban is várakozni, amikor tőlünk karnyújtásnyira egy olyan háború dúl, amelyben emberek százezrei, köztük nemzettársaink is, hidegben, sötétben és félelemben várják sorsuk jobbra fordulását.

Ilyen időkben, Jézus születésére várva, imádkozni kell a békéért, remélni kell, és érezni az összetartozást. Azokba az értékekbe kapaszkodva, amelyek eddig is átsegítették ezt a nemzetet a nehézségeken, és most is biztos támpontot jelentenek ebben a tébolyult világban. Ez az advent nem szólhat másról, mint erről a bizalomról és az önzetlen segítségnyújtásról

– fogalmazott Vidnyánszky Attila.

A Nemzeti Színház a jótékonyságnak ebben az adventben is külön figyelmet szentel. A teátrum minden évben egy-egy kiemelt szervezetnek rendez jótékonysági adománygyűjtést, idén a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság szociális intézményeiben gondozott, tartósan beteg vagy fogyatékossággal élő gyermekeknek szánják az ajándékokat. Ők ugyanis a karácsonyt többnyire az intézmény falai közt töltik, mert otthoni ellátásuk nem megvalósítható, így mindenki másnál jobban örülnek majd a személyre szabott ajándékoknak. A Nemzeti Színház honlapján részletes felsorolás található arról, mi mindent lehet elhelyezni a főbejáratnál elhelyezett dobozba. Az adományokat keddtől szombatig, minden nap 16 órától 18.30-ig várják – tette hozzá a színház ifjúsági munkatársa. Az összegyűlt ajándékokat december 17-én adják át a gyermekvédelmi intézmény képviselőjének.

Folytatódik a #anemzetimindenkie elnevezésű program is decemberben, 16-án a János vitéz előadásán 500, szintén a gyermekvédelemben élő fiatal vendégeskedik a teátrumban, 17-én, az utolsó adventi rendezvény napján pedig azok a gyermekvédelmi nevelők, szociális munkások nézhetik meg a Vitéz lélek előadását, akik az idei adománygyűjtés kedvezményezettjeit gondozzák.

A Nemzeti Színház adventi programjai ingyenesek, de előzetes regisztráció szükséges. Az előadóterekben összesen 110 főt tudnak fogadni alkalmanként. Amennyiben nem tudnak mégsem eljönni, a szervezők kérik, azt a [email protected] e-mail címen jelezzék.

Borítókép: Huzella Péter (Forrás: Nemzeti Színház)