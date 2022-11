Szeretettel viselt szenvedés

Az életnek ezen az oldalán egy halom nem igazságos dolog történik. Nincs biztonsági háló, nem garantált a sikeres, csilivili élet, de mintha nem is ez lenne a lényegi kérdés, hanem az, hogy tanulunk-e szeretni mindaz által, ami történik velünk? Bizonyos fokig rendben is van, hogy szeretjük irányítani az életünket, de egyszer csak történik valami, amit nagyon nem akarunk, ami fáj, ilyenkor kiderül, hogy kik is vagyunk igazán: törékeny emberek