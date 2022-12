Ismét a kongresszusi központban lép fel a Jethro Tull

A Jethro Tull elkészítette 23. nagylemezét, ami a nagy sikert aratott, 2022 januárjában megjelent The Zealot Gene című kiadványt követi. Két évtized után ez volt az első új Jethro Tull-stúdióalbum, amit komoly szakmai elismerés fogadott és az Egyesült Királyság lemezeladási listáján is a 9. helyig jutott, amit az 1972-es debütalbum óta nem sikerült elérnie a zenekarnak. Nyugat-Európa számos országában és az Egyesült Államokban került be a lemezeladási top 10-be a lemez, amely így kiemelkedő helyet foglal el a pályafutása során ötvenmillió lemezt eladott, összesen harminc különböző lemezt készítő Jethro Tull katalógusában – ismertette a Sajtóművek.

Ian Anderson így mesélt az új lemezzel kapcsolatos munkáról:

A borítón nemrég végeztük el az utolsó simításokat, a felvételek és a keverés néhány hete fejeződött be. A gyártást jellemző átfutási idő miatt a megjelenés 2023 tavaszára várható, az addig hátralévő hetekben bemutatjuk majd a különböző formátumokat, amelyekben a lemez megjelenik

Ian elmondása szerint hamarosan a dalok címét és a koncepciót is felfedik. Az első témákat és dalszövegeket Anderson januárban alkotta meg, az első demófelvételek pedig februárban és márciusban jutottak el a zenekar tagjaihoz, hasonlóan a Zealot Gene felvételi időszakához.

Ian Anderson (Fotó: Will Ireland)

A felvételek nyáron indultak, a hangmérnöki munkában pedig a Pineapple Thiefből ismert Bruce Soord működött közre.

A Jethro Tull a felvételek mellett már 2022-ben is koncertezett, amit a karácsonyi időszakban Angliában zár le. Tavasszal azonban folytatódnak a fellépések: április 7-én Budapesten is fellép az együttes, méghozzá a már jól megszokott helyszínen, a Budapest Kongresszusi Központban.

Ian Anderson mellett David Goodier basszusgitáros, John O’Hara billentyűs, Scott Hammond dobos és Joe Parrish-James gitáros lép fel. Bő kétórás, szünettel megszakított új programra számíthatunk, ízelítővel a friss lemezből.