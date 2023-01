Aranyat nyert a Néprajzi Múzeum Motívumalkotó alkalmazása

A MAKSZ (Magyarországi Kommunikációs Ügynökségek Szövetsége) és a Kreatív magazint is kiadó Professional Publishing Hungary Kft. által újonnan indított Pixel Perfect Awards célja, hogy évről évre bemutassa a digitális gondolkodás és digitális eszközkészlet segítségével született újszerű, szokatlan, emlékezetes kampányokat és megjelenéseket. Az első megmérettetésre 169-en jelentkeztek, főleg a marketingkommunikáció területéről. A pályázók közül a szakmai zsűri 83 nevezést juttatott a döntőbe. A finalisták köréből harminchárom munkának ítélt díjat a zsűri, ebből hat pályázat kapott aranyat.

A legjobb applikációként elismert Motívumalkotó alkalmazás arra is felhívja a figyelmet, hogy kulturális, ismeretterjesztő célú, tudományos kutatáson nyugvó megoldások is felvehetik a versenyt az üzleti szektor innovációival.

A Motívumalkotó digitális applikáció több mint ezer darab vektorizált díszítményt és motívumot gyűjt össze a Néprajzi Múzeum magyar és nemzetközi műtárgyainak mintái közül. Az alkalmazás a díszítmények világának és a matematikának a találkozása, ahol lehetővé válik, hogy a motívumok szabad transzformációja minőség- és adatvesztés nélkül új megjelenési formákat hozzon létre. Ez a megoldás a maga nemében egyedülálló módon ötvözi a múzeumi forrásanyagot és a technológia nyújtotta lehetőségeket. A projekt a Néprajzi Múzeum és a MOON42 RDI informatikai cég együttműködése során jött létre, melynek során előbb a tárgyakról származó, szakmailag ellenőrzött díszítmény-adatbázis valósult meg, majd erre épült rá ez a digitális applikáció.

Elsődleges célunk az volt, hogy közelebb hozzuk a megőrzött, archivált tárgyakat, anyagokat nemcsak a múzeumi látogatókhoz, hanem más felhasználókhoz is

– fogalmazott Tasnádi Zsuzsa muzeológus, a Néprajzi Múzeum Etnológiai Archívumának főosztályvezetője, a projekt szakmai felelőse. Ez persze nem volt egyszerű, egy közgyűjtemény és egy informatikai cég kitartó és hosszú távú közös munkáját jelentette a példa nélkül álló kezdeményezés megvalósítása. „Az ötletet, hogy a gyűjtemény motívumait digitalizáljuk, vektorizáljuk, már több, mint tíz éve megfogalmaztuk. Az adatbázis három éve készült el. Az erre épülő Motívumalkotó alkalmazást másfél éve kezdtük el, és most a második fázison, új funkciók hozzáadásán dolgozunk” – összegezte Lőrincz Emőke designer, art director, a MOON42 szakembere.

– A Néprajzi Múzeum számára fontos, hogy különböző megmérettetéseken induljon, a muzeológia, az etnográfia mellett más szakági területeken is visszajelzést kapjon fejlesztéseiről, munkájáról. Az elmúlt hónapokban – az építészeti eredményeken túl – két nemzetközi filmfesztiválon szerepeltünk sikeresen egy animációs és egy dokumentumfilmmel, de egy múzeumpedagógiai alkalmazásunk is díjat nyert. A rangos elismerések azt bizonyítják, jó úton járunk, amikor a tudományos és múzeumi szakmai kutatásokkal, projektekkel párhuzamosan az innovatív digitális és kreatív technológiák fejlesztőivel együttműködünk – mondta dr. Kemecsi Lajos, a Néprajzi Múzeum főigazgatója.

A Motívumalkotó alkalmazás azontúl, hogy elérhető és kipróbálható a világhálón, a Néprajzi Múzeum MÉTA terében is élményt kínál a látogatóknak. Az alkalmazás 2023-ban a nemzetközi közönség előtt is bemutatkozhat: a 18. Velencei Építészeti Biennálé magyar pavilonjában május végén nyíló Reziduum – The Frenquency of Architecture kiállításon nyitja ki virtuálisan a látogatók előtt a Néprajzi Múzeum gyűjteményeit.

Borítókép: Néprajzi Múzeum (Fotó: Liget Budapest)