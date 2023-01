Via Europa díjat nyert a Néprajzi Múzeum dokumentumfilmje

A Néprajzi Múzeum kutatói és filmes munkatársai már az 1930-as évektől készítettek néprajzi témájú filmfelvételeket, a filmgyűjtemény anyagának nagy része azonban az 1940-es és 1960-as évek között készült. Az archív filmek megóvásán és felújításán kívül a Néprajzi Múzeum filmstúdiójának munkatársai ma is forgatnak néprajzi témájú filmeket.



A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján című alkotás egy hagyományos dunai halászati módszert mutat be. Ezt az ősi mesterséget és technikát, a mögötte húzódó filozófiát és az önellátó halász-kisközösségeket hozza közelebb a nézőkhöz a film. A halászati módszer túlélése és a hagyomány megtartása adja az alkotás ívét. A készítők Koltay Erika muzeológus és Csorba Judit Dorottya muzeológus és dokumentumfilm-rendező.



Az Etnofilm Cadca az etnológiai dokumentumfilmek nemzetközi fesztiválja, kétévenként rendezik meg az észak-szlovákiai Csacán (Cadca). Célja, hogy a néprajz és a kulturális antropológia szempontjából mutassa be emberi közösségek hagyományait, mindennapjait, még élő örökségét, és a szélesebb közönség figyelmét is felhívja a közösségek kulturális és társadalmi sokszínűségére. A legrégebbi szlovák filmfesztivál szervezésében ma a múzeumon kívül a Zsolnai régió, a Szlovák Filmintézet és Csaca városa is részt vesz. A 2022-es húsz versenyfilm között angol, bolgár, cseh, horvát, izraeli, kanadai, lengyel, magyar, montenegrói, német, spanyol, szerb és szlovák alkotások szerepeltek.



A Néprajzi Múzeum A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján című filmje a fesztivál Via Europa díját nyerte el az élő kulturális örökség megőrzésének vizuálisan is kiemelkedő ábrázolásáért.

A kisszerszámos halászat 2013-ban került fel a Szellemi kulturális örökség nemzeti listájára. A dobóháló a Néprajzi Múzeum új gyűjteményi kiállításának Örökség témájánál ismét szerepelni fog. Mivel a múzeum halászati tárgyai között viszonylag kevés a dunai halászathoz tartozó tárgy, a film ötlete a tárgyegyüttes bővítése kapcsán is felmerült. Elkészítésében óriási segítséget nyújtott Konyár Zoltán, az Országos Kishalász Érdekszövetség (OKÉ) elnöke. A Néprajzi Múzeum dunai halászokkal való együttműködésében egymásra vetíthető a múzeumi tudás és a helyi közösségi tudás, és dokumentálható, hogy hogyan hat vissza egy örökségelemnek nyilvánított tevékenység és annak tárgykészlete a múzeumi gyűjteményre. Az alkotók szerint tervben van egy további film is mely a dobóháló mellett mind az összes szerszám készítését és használatát, vagyis a kisszerszámos halászati tevékenység egészét fogja bemutatni.

A dobóháló – kisszerszámos halászat Baján című film magával a tárggyal együtt a Néprajzi Múzeum Megérkeztünk tárlatában látható.

Borítókép: Jelenet a filmből (Forrás: Néprajzi Múzeum)