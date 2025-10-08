Évek óta lázban tartja a magyarokat, hogy lesz-e ismét Nobel-díjas írónk

Nobel-díjNádas PéterKrasznahorkai Lászlóirodalomesélylatolgatás

Holnap adják át az irodalmi Nobel-díjat, ami az év egyik legizgalmasabb eseménye az irodalomkedvelők körében. A kérdés idén is ugyanaz: milyen esélyei vannak Krasznahorkai Lászlónak és Nádas Péternek a Nobel-díjra?

2025. 10. 08. 20:00
Nobel díj Replicas of the official Nobel Peace Prize gold medal are seen at the exhibition at the Nobel Peace Center in Oslo on December 9, 2021, on the eve of the Nobel Peace Prize ceremony. The new exhibition featuring the 2021 laureates Maria Ressa and
A Nobel-díj Fotó: AFP/ODD ANDERSEN
Az Alfred Nobel által alapított Nobel-díjat irodalom kategóriában 1901-ben osztották ki először. Az évek során eddig összesen 117 alkalommal kapták meg írók, költők, esszéisták és drámaírók. A Nobel-díj nagy presztízsű, nemcsak anyagi elismerés, hanem a világhírnév és irodalmi érték elismerése.

Nobel-díj
A Nobel-díj. Fotó: NurPhoto/BEATA ZAWRZEL

Az utóbbi évek Nobel-díjas szerzői

2024: Han Kang – intenzív költői próza jellemzi, amely szembehelyezkedik a történelmi traumákkal és feltárja az emberi élet törékenységét

2023: Jon Fosse – A Nobel-díjat innovatív színdarabjaiért és prózájáért kapta, amellyel hangot ad a kimondhatatlannak

2022: Annie Ernaux, 2021: Abdulrazak Gurnah – olyan szerzők, akik a személyes emlékezetet, kollektív történelmet vizsgálják

Magyar díjazott eddig csak egyszer volt: Kertész Imre 2002-ben nyerte el a díjat Sorstalanság című művével.

Milyen esélyei lehetnek Nádasnak és Krasznahorkainak?

Nádas Péter neve évek óta felmerül a nemzetközi fogadóirodák, kritikusok körében. Idén is szerepel az irodalmi Nobel-díj esélyesei között. Hátrány lehet számára, hogy a díjat gyakran azok kapják, akiknek művei szélesebb fordításban és nemzetközi publikálással ismertek – bár Nádas művei is kaptak nemzetközi visszhangot, de ez mindig kérdés.

Nádas Péter munkássága rendkívül sokrétű: regények, esszék, társadalmi reflexiók fűződnek a nevéhez sokszor intim, belső lélektani ábrázolással. Gondolat- és narratív struktúrái komplexek, gyakran ír nagy terjedelmű műveket. November elején jelenik meg Halott barátaim című új könyve, amelyben sétálhatunk Polcz Alaine-nel a szentendrei sziget kökörcsines rétjén; beülhetünk Mészöly féktelenül robogó „dösövójába”; hallhatjuk Esterházyt „téléfonozni” Fraknó várából. Egy elbeszélő életének legbensőségesebb emléklapjaiba pillanthatunk bele.

Krasznahorkai László neve szintén gyakori az esélyesek között. Fogadóirodák listáin szerepel és kulturális kommentárokban is sokat beszélnek arról, hogy ha most nem ő nyer, akkor talán hamarosan. Írásművészetére a hosszú, összefüggő mondatok, sokszor sötét tónusok, az emberi kiszolgáltatottság, globális és lokális válságok ábrázolása jellemző.

A Betsson a leginkább esélyes ausztrál Gerald Murnane után a második befutónak tartja Karsznahorkai Lászlót. Az Unibetnél a kínai írónő, Can Xue áll az élen, őt követi a japán Murakami Haruki, a harmadik Krasznahorkai. Mindkét irodánál ott van Nádas Péter neve is.

A legnagyobb fogadóirodák eddig nagyrészt eltalálták az esélyeket, mert általában ott volt az elsők között az a szerző, aki végül megkapta a Nobel-díjat, de általában nem az abszolút favorit lett végül a nyertes.

A Nobel-díj odaítélése titkos – a Svéd Királyi Tudományos Akadémia dönt – így a fogadóirodák listái csupán támpontok.

Az esélyeket azonban befolyásolja a fordításban való jelenlét, hogy hány nyelvre fordították le a szerzőt; az, hogy mennyire foglalkoznak vele irodalmi kritikák nemzetközi színtéren; valamint a témaválasztás, a globális relevancia is nagy előny.

Az irodalmi Nobel-díj mindig egyfajta összegzés, visszatekintés: nem csak egy műért, hanem egy életműért járó nívós elismerés, ami ráirányítja a figyelmünket a kortárs világirodalomra. A győztes 11 millió svéd koronát (körülbelül 390 millió forintot) kap. Az irodalmi Nobel-díjas nevét holnap 13 órakor jelentik be.

 

 

