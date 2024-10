Kié lesz idén az irodalmi Nobel-díj?

A szakértők és fogadóirodák szerint a kínai Can Hszüe az egyik legesélyesebb az irodalmi Nobel-díj elnyerésére. A főként kísérleti rövidprózájáról ismert, hetvenéves írónőnek eddig még nem jelent meg hivatalos magyar fordításban egy kötete sem, de már két alkalommal jelölték a Booker-díjra a Love in the New Millennium című regénye és I Live in the Slums című novelláskötete miatt.

A kínai Can Hszüe az egyik legesélyesebb az irodalmi Nobel-díj elnyerésére idén. Fotó: Kínaiirodalom.hu

Magyar írók a Nobel-díj esélyesek között

A Svéd Akadémiát sokan támadták azzal az utóbbi időben, hogy az irodalmi Nobel-díj odaítélésekor az európai szerzőket helyezi előtérbe, a tavalyi évben is európai szerző, a norvég Jon Fosse kapta az irodalmi Nobel-díjat. Ráadásul a 116-szor odaítélt díjat csupán 17 alkalommal kapta nő. Ezért egyesek úgy vélik, hogy most valószínűleg Európán kívül alkotó írónőnek ítélhetik oda.

Az irodalmi Nobel-díj kapcsán minden évben felmerül Krasznahorkai László és Nádas Péter neve, akik hosszú ideje a magyar irodalom nemzetközi szinten is elismert alakjai.

Nevük rendszeresen ott szerepel az esélyesek között, néhány fogadóirodánál az oddsok alapján lehet tippelni a lehetséges nyertesre. Az egyik brit fogadóiroda becslései szerint Krasznahorkai Lászlónak idén 12-es oddsa van megnyerni a díjat. A legesélyesebb szerintük Gerald Murnane ausztrál regényíró 4,5-ös oddsszal, őt a kínai Can Hszüe követi 5-össel.

De van olyan fogadóiroda is, ahol Krasznahorkai László megelőz olyan esélyeseket, mint Haruki Murakami, Margaret Atwood, Karl Ove Knausgård.

A brit Ladbrokes online fogadóiroda listáján Krasznahorkai Lászlónak és Nádas Péternek is 25-ös oddsa van megnyerni a Nobel-díjat. A listában feltűnik mások mellett Gerald Murnane (12/1), Haruki Murakami (14/1), Margaret Atwood (16/1), César Aira (16/1), Anne Carson (20/1), Salman Rushdie (25/1) és Karl Ove Knausgård (28/1) neve is.

Sárközy Bence, a Libri Könyvkiadó Kft. ügyvezetője és kiadási igazgatója korábban úgy fogalmazott:

Egy író lehet akármennyire népszerű, a neve hiába áll hosszú hetekig a fogadóirodák listájának élén, ami legtöbbször puszta spekuláció, hiszen az irodalmi Nobel-díj odaítélésekor ennek semmi jelentősége nincs.

Meglepetések az irodalmi Nobel-díjak körül

A legmeglepőbb díjazott Sir Winston Churchill, akit politikusként inkább Nobel-békedíjasnak gondolnánk, pedig 1953-ban az irodalmi Nobel-díjat kapta meg. 2016-ban Bob Dylan amerikai rockzenész irodalmi Nobel-díja okozott meglepetést, 2019-ben pedig az, hogy két irodalmi Nobel-díjat adtak át, miután 2018-ban az elismerést odaítélő Svéd Akadémia körül kirobbant botrány miatt elmaradt a díj odaítélése.

Mennyi pénz üti a markát a Nobel-díjasnak?

A teljes Nobel-díjjal járó csekket az idén 11 millió (adómentes) svéd koronára, átszámítva mintegy 385 millió forintra állítják ki. A díj átvétele határidőhöz kötött, ennek lejárta után a pénz már nem, csak az érem és az oklevél vehető át.