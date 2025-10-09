Ellopta a hatvanmilliós BMW-t Budapesten, aztán rögtön elvitte a haverokat egy próbakörre + videó

A BRFK közleménye szerint a 23 éves B. Ádám nemcsak hogy egy BMW XM típusú luxusterepjárót lopott el egy budapesti autószalonból, de pár percen belül még sofőrt is kerített hozzá. Távozás közben ugyanis összefutott két ismerősével, és nagylelkűen megkínálta őket egy próbakörrel – miközben ő maga kényelmesen hátraült, és élvezte az utazást. Csak azt az apróságot felejtette el megemlíteni nekik, hogy a járgány nem az övé.

A jármű eltűnését október 6-án 9:45-kor jelentették, a BRFK Tevékenységirányítási Központ ügyeletesei pedig azonnal követni kezdték a luxusterepjáró mozgását, és az információkat rádión továbbították kollégáiknak. Mindössze kilenc perc kellett ahhoz, hogy a XIII. kerületben a feltűnő jármű nyomára bukkanjanak a Közrendvédelmi Főosztály dolgozói.

A gyors reagálásnak és az összehangolt munkának köszönhetően a tolvaj és barátai nem jutottak messzire – a tesztvezetés, és azzal együtt B. Ádám boldogsága 9.54-kor véget is ért. Egyébként a lopott BMW XM szemléje során egy másik, a szalon udvarán parkoló autó forgalmi engedélye és tankolókártyája is előkerült, ezért B. Ádám ellen a lopás mellett közokirattal visszaélés miatt is eljárás indult. Őrizetbe vették, a bíróság pedig letartóztatta. Kiderült, egy augusztusi és szeptemberi lopás miatt már körözést adtak ki ellene. A gyanútlanul beültetett barátokat pedig tanúként hallgatták ki. Bár nem tudtak a lopásról, volt egyéb vaj a fülük mögött: a rögtönzött sofőr jogosítvány nélkül vezetett, női utasát pedig korábbi kábítószeres ügye miatt körözték.