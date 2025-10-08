Ők kapták idén a színház-, film- és táncművészeti Junior Prima díjakat

A díjjal azokat a harminc év alatti művészeket jutalmazzák, akik korosztályuk legjobbjai között is kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Idén Bíró Panna Dominika színművész, a szolnoki Szigligeti Színház tagja, Cseri Hanna Júlia író, rendező, zeneszerző, a Budapesti Bábszínház zenei vezetője – Cserihanna néven dalszerző és énekes –, valamint Fröhlich Kristóf, a Budaörsi Latinovits Színház, Lengyel Benjámin, a budapesti Katona József Színház, Major Erik, a Radnóti Színház és Rohonyi Barnabás, az Orlai Produkció színművésze kapott Junior Prima díjat.

A Junior Prima díjasok és a zsűri. Fotó: MBH Bank

Az MBH Bank számára a Junior Prima díj értékvállalás is

Az MBH Bank felkérésére színházak, szakmai és érdekképviseleti szervezetek 58 jelöltet állítottak ebben az évben.

Közülük választotta ki a hattagú zsűri – Balogh Gabriella, a Prima Primissima Alapítvány kuratóriumának tagja, Káel Csaba rendező, a Müpa vezérigazgatója, filmügyi kormánybiztos, Máté Gábor színész-rendező, a Katona József Színház igazgatója, Oberfrank Pál, színész-rendező, a Veszprémi Petőfi Színház igazgatója, Orlai Tibor színházi producer és Rudolf Péter színész, a Vígszínház igazgatója – azt a hat fiatal tehetséget, akik kiérdemelték a Junior Prima címet.

Minden évben különleges élmény számomra, hogy találkozhatok a Junior Prima díj tehetséges díjazottjaival. Inspiráló látni, hogy milyen elhivatottság van művészetük mögött, és munkájukkal már ilyen fiatalon gazdagítják a hazai kulturális életet. Az MBH Bank számára a díj támogatása nem csupán társadalmi felelősségvállalás, hanem értékvállalás is: hisszük, hogy a művészet és a gazdaság egymást erősítve képes közösséget formálni és jövőt építeni

– fogalmazott Ginzer Ildikó, az MBH Bank sztenderd kiszolgálásért felelős üzleti vezérigazgató-helyettese.

Idén tizenhetedik alkalommal adták át a Junior Prima díjat színház-, film- és táncművészet kategóriában, az idei jutalmazottakkal együtt immáron 122 fiatal magyar tehetségnek ítélték oda az elismerést.