Rendkívüli

Valóban a Tisza Párt majdnem húszezer szimpatizánsának adatai szivárogtak ki: valaki dühös, valakit nem érdekel

Lakos Nórafilmelismerésfesztivál

Elképesztő: hét fesztiváldíjat hozott el Lakos Nóra filmje

A hétvégén három országban összesen hét díjat nyert a Nemzeti Filmintézet támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában készült Véletlenül írtam egy könyvet. Lakos Nóra alkotása a legnézettebb magyar családi film, amely eddig összesen huszonhárom trófeát nyert rangos fesztiválokon, emellett nyolc európai országba vették meg moziforgalmazásra. Ezzel a Véletlenül írtam egy könyvet az egyetlen olyan, a fiatal közönséget megszólító magyar film lett, amely mind a közönség, mind a szakma szeretetét és elismerését kivívta.

Magyar Nemzet
2025. 10. 06. 13:48
Fotó: NFI
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Október 3-án a nagy múltú, immár 30. alkalommal a németországi Chemnitzben megrendezett Schlingel filmfesztiválon három díjat is nyert Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmje. Elhozta a Legjobb ifjúsági film díját a Club of Festival zsűrijétől, amely 36, a világ minden tájáról érkező nemzetközi filmfesztivál vezető szavazata alapján dőlt el. Emellett az MDR német televíziós csatorna forgalmazási díját, valamint a kiskamaszokból álló zsűri díját is a magyar film hozta el. 

Elképesztő: hét fesztiváldíjat hozott el Lakos Nóra filmje
Lakos Nóra rendező és a film főszereplője, Demeter Villő (Fotó: NFI)

Ezzel párhuzamosan a Frankfurtban 48. alkalommal megrendezett Lucas Ifjúsági Filmfesztiválon, valamint Lengyelországban a Tauron Young Horizons Filmfesztiválon is duplázott a Véletlenül írtam egy könyvet. Mind a két fesztiválon a fő verseny legjobb mozifilm díját, valamint az Európai Gyerekfilm Szövetség (ECFA) díját nyerte, ezzel jelöltté vált az év legjobb európai gyerekfilm díjára, amiről 150 európai filmes szakember szavaz 2026 februárjában. A Schlingel filmfesztiválon a szakmai zsűri értékelése szerint 

a film humoros hangvételben dolgoz fel komoly és mély témákat, amelyekkel a gyerekek a mindennapokban szembesülnek. A rendező megközelítése innovatív: az írás metaforáját használja az életre vonatkozó átgondolt üzenetek közvetítésére. Meggyőző a film játékos vizuális stílusa is – a betűk életre kelnek a vásznon, és költői, álomszerű hangulatot teremtenek.

A Tauron Young Horizons Filmfesztivál zsűrije szerint „Ez egy olyan történet, ahol mindenkinek megvan az esélye az újrakezdésre. Egy történet a következő lépésről – családban, barátságban, felnőtté válásban, alkotásban. Egy komoly témát virtuóz, humoros és ötletes módon mesél el. Ez a film a szívével néz ránk és a szívünkben marad. Egy film mindenkinek. Minden szempontból tökéletes.”

A Lucas Filmfesztivál szakmai zsűrije így értékelte a filmet: 

Egy melegszívű, magával ragadó történet bontakozik ki filmes képekben, nagy odafigyeléssel a részletekre – egy történet, amit csak Nina mesélhet el nekünk, mert ez az ő sajátja.

Mindeközben Koppenhágában a Buster Filmfesztivál nyitófilmjének választották a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást, így kiemelt filmként egyszerre 13 városban vetítették országszerte Dániában.

Ezzel a Véletlenül írtam egy könyvet kevesebb mint egy év alatt huszonhárom díjat nyert, többek között olyan rangos nemzetközi fesztiválokon, mint az A kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztivál. 

A film univerzalitását mutatja, hogy a világ teljesen különböző tájain díjazták, így Európa mellett többek között Kanadában (Montreal Intl Children’s Film Festival), Ázsiában (Seoul Intl Children’s Film Festival) és  Dél-Amerikában (Ojo de pescsdo FF, Chile) is. 

A JUNO11 és az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány közös forgalmazásában bemutatott alkotás a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar élőszereplős családi mozifilm lett több mint 160 ezer nézőjével. 

A Véletlenül írtam egy könyvet írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan, valamint Lakos Nóra, holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink. A filmet, mely a Nemzeti Filmintézet első zöldprodukciója, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Distribution, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatta be a hazai mozikban. 

A Véletlenül írtam egy könyvet elérhető a Netflixen. 

Az Annet Huizing nemzetközi ifjúsági bestselleréből készült alkotás főbb szerepeiben Mátray László, Demeter Villő, Zsurzs Kati, Rujder Vivien, Tenki Réka, Lovas Rozi, Mucsi Zoltán, Hárs Bonca, Kövécs Barnabás és Qian Zita láthatók, de a filmben feltűnnek olyan ismert sztárok és zenészek is, mint Gryllus Dorka, Simon Kornél, Wolf Kati, Gubik Petra, Stefanovics Angéla, Szabados Ági, Szabó Balázs és a Bagossy Brothers Company. 

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Felföldi Zoltán
idezojelekrendszerváltás

Milyen rendszerváltásról hadoválnak itt?

Felföldi Zoltán avatarja

Sem a pártállamot, sem a Gyurcsány-rendszert, sem a katasztrofális nyugat-európai állapotokat nem kívánjuk magunknak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.