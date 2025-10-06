Elképesztő: hét fesztiváldíjat hozott el Lakos Nóra filmje

Október 3-án a nagy múltú, immár 30. alkalommal a németországi Chemnitzben megrendezett Schlingel filmfesztiválon három díjat is nyert Lakos Nóra Véletlenül írtam egy könyvet című családi filmje. Elhozta a Legjobb ifjúsági film díját a Club of Festival zsűrijétől, amely 36, a világ minden tájáról érkező nemzetközi filmfesztivál vezető szavazata alapján dőlt el. Emellett az MDR német televíziós csatorna forgalmazási díját, valamint a kiskamaszokból álló zsűri díját is a magyar film hozta el.

Lakos Nóra rendező és a film főszereplője, Demeter Villő (Fotó: NFI)

Ezzel párhuzamosan a Frankfurtban 48. alkalommal megrendezett Lucas Ifjúsági Filmfesztiválon, valamint Lengyelországban a Tauron Young Horizons Filmfesztiválon is duplázott a Véletlenül írtam egy könyvet. Mind a két fesztiválon a fő verseny legjobb mozifilm díját, valamint az Európai Gyerekfilm Szövetség (ECFA) díját nyerte, ezzel jelöltté vált az év legjobb európai gyerekfilm díjára, amiről 150 európai filmes szakember szavaz 2026 februárjában. A Schlingel filmfesztiválon a szakmai zsűri értékelése szerint

a film humoros hangvételben dolgoz fel komoly és mély témákat, amelyekkel a gyerekek a mindennapokban szembesülnek. A rendező megközelítése innovatív: az írás metaforáját használja az életre vonatkozó átgondolt üzenetek közvetítésére. Meggyőző a film játékos vizuális stílusa is – a betűk életre kelnek a vásznon, és költői, álomszerű hangulatot teremtenek.

A Tauron Young Horizons Filmfesztivál zsűrije szerint „Ez egy olyan történet, ahol mindenkinek megvan az esélye az újrakezdésre. Egy történet a következő lépésről – családban, barátságban, felnőtté válásban, alkotásban. Egy komoly témát virtuóz, humoros és ötletes módon mesél el. Ez a film a szívével néz ránk és a szívünkben marad. Egy film mindenkinek. Minden szempontból tökéletes.”

A Lucas Filmfesztivál szakmai zsűrije így értékelte a filmet:

Egy melegszívű, magával ragadó történet bontakozik ki filmes képekben, nagy odafigyeléssel a részletekre – egy történet, amit csak Nina mesélhet el nekünk, mert ez az ő sajátja.

Mindeközben Koppenhágában a Buster Filmfesztivál nyitófilmjének választották a Véletlenül írtam egy könyvet című alkotást, így kiemelt filmként egyszerre 13 városban vetítették országszerte Dániában.

Ezzel a Véletlenül írtam egy könyvet kevesebb mint egy év alatt huszonhárom díjat nyert, többek között olyan rangos nemzetközi fesztiválokon, mint az A kategóriás Tallinn Black Nights Filmfesztivál.

A film univerzalitását mutatja, hogy a világ teljesen különböző tájain díjazták, így Európa mellett többek között Kanadában (Montreal Intl Children’s Film Festival), Ázsiában (Seoul Intl Children’s Film Festival) és Dél-Amerikában (Ojo de pescsdo FF, Chile) is.

A JUNO11 és az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány közös forgalmazásában bemutatott alkotás a rendszerváltás óta a legsikeresebb magyar élőszereplős családi mozifilm lett több mint 160 ezer nézőjével.

A Véletlenül írtam egy könyvet írója és rendezője Lakos Nóra, producerei a CURTIZ-t és a Magasságok és mélységeket is jegyző Sümeghy Claudia és Topolánszky Tamás Yvan, valamint Lakos Nóra, holland koproducerei Maaike Neve és Joram Willink. A filmet, mely a Nemzeti Filmintézet első zöldprodukciója, a Nederlands Filmfonds és az Eurimages támogatásával, a JUNO11 Pictures és a holland BIND koprodukciójában, a JUNO11 Distribution, valamint az Emberi Jogi és Kulturális Alapítvány mutatta be a hazai mozikban.