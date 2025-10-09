  • Magyar Nemzet
  • Kultúra
  • A kritikusok gyűlölik, a rajongók imádni fogják a Disney legújabb látványfilmjét
disneyfilmkritikaJared Leto

A kritikusok gyűlölik, a rajongók imádni fogják a Disney legújabb látványfilmjét

A Tron-franchise harmadik része ismét a digitális világ neonfényes labirintusába hív, ám ezúttal fordított helyzetet vázol fel azzal, hogy kiereszti a palackba zárt szellemet, és a virtuális világot szabadítja rá a miénkre.

Dani Áron
2025. 10. 09. 5:15
Evan Peters alakítja a Tron: Ares megátalkodott, kapzsi főgonoszát, aki nem ismer mértéket.
Evan Peters alakítja a Tron: Ares megátalkodott, kapzsi főgonoszát, aki nem ismer mértéket. Forrás: Disney
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A filmvilág úttörő technológiai újításai legtöbbször markáns közönségsikert is eredményeznek (Star Wars, Jurassic Park, Mátrix, Avatar stb.), a javarészt számítógép generálta játékfilmmel, az 1982-es Tronnal viszont nem ez történt. A Tron, avagy a számítógép lázadása hidegen hagyta a moziközönséget, és bár idővel kialakult a maga kultusza (Amerikában), forradalmi jellegéhez pedig kétség sem fér, nem csak a ma már megmosolyogtató speciális effektjei miatt mondom azt, hogy filmként egyáltalán nem működik. Steven Lisberger forgatókönyvíró-rendező egyszerűen pont olyan érzelemmentesen álmodta vászonra a megszemélyesített programkódok világát, mint amennyi valódi érzelmet egy flopilemez áramkörei tartogatnak.

A Tron: Ares az év egyik legszórakoztatóbb látványfilmje. Forrás: Disney

Tron: Ares – Folytatódik a neon reneszánsz

A 28 évvel később elkészült folytatás, a Tron: Örökség többek között pont ezt a hiányosságot pótolta nagy sikerrel: a Daft Punk lüktető filmzenéje, a továbbgondolt neoncsíkos kosztümök, a korábban gépészmérnöknek és építésznek is tanult rendező, Joseph Kosinski (F1 – A film) és a látványtervezői által megálmodott épületek, járművek és az áramvonalas történet (értsd: nem túl bonyolult, a klasszikus eposzok motívumait idéző) együttesen teremtettek meg egy olyan egyedi atmoszférájú világot, ami egyszerre melankolikus és vagány. 

Bár a film gazdagon merít az elődjéből, az csak amolyan demóverzióként szolgált ahhoz, amit csak a Tron világába élhetünk át: hogy ebben a letisztult, steril, tökéletesnek álmodott világban valahogy mégis utat tör magának a szabálytalanság, a hiba és az emberi érzelem.

A film végének felütése már előrevetítette az újabb folytatást, de mivel anyagilag csak mérsékelten volt sikeres, az újabb folytatásra további 15 évet kellett várni. Kosinski egyik korábbi nyilatkozata szerint egyszerűen azért, mert nem fért be a Disney bemutató naptárába a sok Star Wars és Marvel film, illetve az élőszereplős Disney-remakek mellett. Csupán 2012-ben készült egy rövid életű rajzfilmsorozat, a Tron: Uprising.

Jeff Bridges visszatér a Tron harmadik rézében, igaz csak egy röpke jelenet erejéig. Forrás: Disney

Az új részt azonban már nem Kosinski rendezte (ő executive producerként maradt, ami legtöbbször csak névleges pozíció), hanem Joachim Rönning, aki korábban A Karib-tenger kalózai ötödik részén és a Demóna második részén is dolgozott – tehát nevezhetnénk akár a Disney „házi folytatás-rendezőjének” is. Egyik filmje sem túl egyedi vagy emlékezetes, és az elvárásaim ettől máris sokat csökkentek, de végül kellemes csalódás lett a vége. A Tron: Ares is egy hangulatos, mással nagyon össze nem téveszthető látványfilm lett, rendesen megkomponált akciószekvenciákkal, a Nine Inch Nails dübörgő taktusaival, és azzal a hozzáadott ötlettel, amit már az első film óta pedzegetnek: hogy a fénymotorok és a korongharcok a mi világunkba költöznek.

Sőt, az egyik jelenetben a film ügyesen összeházasítja az első rész 8-bit inspirálta világát a folytatások végtelen pixel halmazával – ez sokszor az évtizedekkel később készült részek rákfenéje, hogy teljesen máshogy néznek ki, mint klasszikus elődeik.

Logikus lépés, illetve jó ötlet volt az is, hogy a franchise pacifista hozzáállását a technológiához (ezért is idéznek a filmek egy videójátékot, és ezért voltak eddig fegyverek helyett repülő korongok) rendesen próbára teszi a történet felütése: előbb fogunk tankokat gyártani, mint gyógyszert vagy élelmet. A technológia tehát mindig felelősség, próbáljuk jól használni. Ennél rétegeltebb, komplexebb, avagy elmélyültebb okfejtéseket hiába is várnánk a franchise-tól, mivel mindez mégiscsak játék. A gyermeki elme fantáziálása arról, hogy mi lenne, ha a programoknak személyiségük lenne, az áramkörök autópályákként működnének, és hús-vér emberként harcolhatnánk egy digitális valóságban – vagy éppen fordítva.

A Tron világában épp kémprogramok igyekeznek megszerezni a mindent felülíró mesterkulcsot. Forrás: Disney

A történet nem tartogat meglepetéseket, de nem is ezért ülünk be rá. A Gillian Anderson és Evan Peters anya-fiú párosának családi dinamikája kezdetben érdekesnek tűnik, de végül nem kötődik hozzá katartikus csúcsjelenet vagy meglepő fordulat, cserébe a jó oldal képviselői meglehetősen sótlanok, és itt a film majdnem az első rész hibájába esik: a papírmasé figurák érzelmileg nem tudnak kellően bevonni.

Szerencsére azonban itt van Ares, az igazi főszereplő, a program, aki emberré szeretne válni – rengetegszer vizsgált toposz, de Jared Leto szórakoztatóan festi fel. Az új film nem folytatja az előző rész hőseinek történetét, ezzel adós marad, de nem is feledkezik meg róluk, amit a befejezés is előrevetít – találkozhatunk majd velük az újabb folytatásban. Amire jó eséllyel nem kell újabb 15 évet várni.

 

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Csépányi Balázs
idezojelekMajoros Péter

Majka mindent beismert, már finomítaná a botrányt, de az már csúnyán ráégett

Csépányi Balázs avatarja

Hoppá, mégis Orbán volt a célpont?

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu